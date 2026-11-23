1014بازدید
دستیار رهبر انقلاب: از تنگه هرمز درس بگیرید
محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.
به گزارش تابناک، محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.
وی تأکید کرد: از تنگه هرمز درس بگیرید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.