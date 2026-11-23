محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.



به گزارش تابناک، محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.

وی تأکید کرد: از تنگه هرمز درس بگیرید.