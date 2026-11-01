||13:46
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبروقتی فرمان نیسان به دست یک کودک می‌افتد
2301بازدید

مخبر: دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است

مخبر، مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی نوشته است: طبعا جغرافیای تهدید دیگر تعیین کننده جغرافیای پاسخ نیست.

کد خبر: 100000056تاریخ انتشار: 2301 بازدید

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۱_۱۸-۳۸-۱۵

به گزارش تابناک؛ دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است؛ طبعا جغرافیای تهدید دیگر تعیین کننده جغرافیای پاسخ نیست.

بازتعریف دامنه بازدارندگی از چارچوب منطقه ای فراتر رفته و مبدأ، گستره و محل وقوع تهدید، محدودیتی برای محاسبات بازدارندگی ایران ایجاد نمی‌کند

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

mosayeb niknam۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۲

مناطقی که باید مورد حمله قرارگیرد تا آمریکا فلج شود،پالایشگاه های نفت ونزویلا وسوریه واذربایجان بستن دوتنگه،قبرس،یونان،انگلیس

جبار۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۴:۴۸

خیلی زود اقدام نکردید؟

علی شمس۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۵۴

پاینده باد ایران عزیز و سرافراز ، مرگ بر اسرائیل و آمریکا و سس خرسی و مریم رجوی و همه دشمنان ایران.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.