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مخبر: دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است
مخبر، مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی نوشته است: طبعا جغرافیای تهدید دیگر تعیین کننده جغرافیای پاسخ نیست.
به گزارش تابناک؛ دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است؛ طبعا جغرافیای تهدید دیگر تعیین کننده جغرافیای پاسخ نیست.
بازتعریف دامنه بازدارندگی از چارچوب منطقه ای فراتر رفته و مبدأ، گستره و محل وقوع تهدید، محدودیتی برای محاسبات بازدارندگی ایران ایجاد نمیکند
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نظرات بینندگان
مناطقی که باید مورد حمله قرارگیرد تا آمریکا فلج شود،پالایشگاه های نفت ونزویلا وسوریه واذربایجان بستن دوتنگه،قبرس،یونان،انگلیس
خیلی زود اقدام نکردید؟
پاینده باد ایران عزیز و سرافراز ، مرگ بر اسرائیل و آمریکا و سس خرسی و مریم رجوی و همه دشمنان ایران.
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