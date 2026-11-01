مخبر: دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است

به گزارش تابناک؛ دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است؛ طبعا جغرافیای تهدید دیگر تعیین کننده جغرافیای پاسخ نیست.



بازتعریف دامنه بازدارندگی از چارچوب منطقه ای فراتر رفته و مبدأ، گستره و محل وقوع تهدید، محدودیتی برای محاسبات بازدارندگی ایران ایجاد نمی‌کند



