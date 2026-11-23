هیات مدیره شرکت آمریکایی انویدیا امروز اعلام کرد که به اتفاق آرا، جنسن هوانگ را پس از کناره‌گیری او از سمتش، دوباره به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب کرده است.

استعفا و بازگشت خبرساز جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا



به گزارش تابناک، هیات مدیره شرکت انویدیا، سازنده تراشه آمریکایی، امروز- دوشنبه-به اتفاق آرا رای داد که جِنسن هوانگ، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت را به عنوان رئیس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره به سمت خود بازگرداند.

هوانگ یازده روز پیش و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از چارچوب ازدواج او از سمت خود استعفا کرد. به‌نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از این روابط مربوط به زنی است که مقام‌های آمریکایی او را مظنون به جاسوسی برای چین می‌دانند. پکن این اتهام را رد می‌کند.





بیشتر بخوانید:

جنسن هوانگ قربانی جنجال جاسوسی چین شد؟



خبرگزاری آناتولی گزارش داد که انویدیا پس از اعلام این تصمیم گفت که هیات مدیره در جریان بررسی‌های خود با مقامات ارشد دولت آمریکا مشورت کرده است. به گفته این شرکت، بر اساس این مشورت‌ها، هیات مدیره اطمینان داشت که بازگشت هوانگ «هیچ خطر امنیت ملی ایجاد نمی‌کند.»



تأکید ترامپ بر بازگشت جنسن هوانگ

این تصمیم پس از آن گرفته شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از هیات مدیره انویدیا خواست هوانگ را بازگرداند. هوانگ اوایل این ماه در پی بررسی‌ها درباره رابطه‌اش با آلیس هوانگ، مدیر اجرایی پیشین شرکت مگاسپید، مستقر در سنگاپور استعفا داده بود. مقامات آمریکایی آلیش هوانگ را به فعالیت به نمایندگی از اطلاعات چین متهم کرده‌اند.

ترامپ روز یکشنبه در این باره در تروث سوشال نوشت: «امیدوارم هیات مدیره انویدیا جنسن هوانگ را دوباره استخدام کند. این بهترین کار برای شرکت و همچنین برای آمریکا خواهد بود.»

ترامپ پیشتر تیم کوک، مدیرعامل سابق اپل را برای این سمت پیشنهاد کرده بود اما گفته بود با بازگشت هوانگ مخالفتی ندارد. او گفت: «قطعا بدم نمی‌آید که شاهد این باشم. فکر می‌کنم او درس بزرگی گرفت.»

هاروی جونز، رئیس هیات مدیره انویدیا، هفته گذشته گفته بود که این شرکت برنامه‌ای برای بازگرداندن هوانگ ندارد، در حالی که هوانگ تمایل خود را برای بازگشت ابراز کرده بود.

هوانگ در بیانیه‌ای گفته بود: «اگر هیات مدیره تصمیم بگیرد که بازگشت من به بهترین شکل به نفع سهامداران، کارکنان، شرکت و آمریکا است، افتخار می‌کنم که این دعوت را بپذیریم و به عنوان مدیرعامل بازگردم.»

به نوشته رویترز، پس از اعلام خبر بازگشت هوانگ، سهام انویدیا در معاملات پیش از گشایش بازارهای آمریکا بیش از ۲۵ درصد جهش کرد.