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انهدام یک فروند پهپاد MQ-1 بر فراز تنگه هرمز

یک فروند پهپاد MQ-۱، توسط نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان تنگه هرمز منهدم شد.

کد خبر: 4202365تاریخ انتشار: 168 بازدید

ارتش
به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک فروند پهپاد MQ-1، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز تنگه هرمز، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

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برچسب ها

نیروی دریایی ارتشارتشتنگه هرمزپهپادپهپاد آمریکاییسرنگونی پهپاد

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