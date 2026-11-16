168بازدید
انهدام یک فروند پهپاد MQ-1 بر فراز تنگه هرمز
یک فروند پهپاد MQ-۱، توسط نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان تنگه هرمز منهدم شد.
به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک فروند پهپاد MQ-1، توسط سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز تنگه هرمز، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.