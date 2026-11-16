انهدام یک فروند پهپاد MQ-1 بر فراز تنگه هرمز



به گزارش تابناک، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک فروند پهپاد MQ-1، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز تنگه هرمز، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.