به گزارش تابناک، تیم‌هایدر چارچوب هفته پنجم مرحله گروهیاز ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید‌امارات به مصاف هم رفتند و در خاتمه دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

داور: چوی هیون جای (کره‌جنوبی).

اخطار: رستم آشورماتوف (۳۰) ، صالح حردانی (۵۸) و حسین گودرزی (۷۳) (استقلال) ، دوردو اسکوکو (۵۰) و ترائوره (۸۹) (العین).

صالح حردانی با دریافت کارت زرد در این دیدار، دیدار هفته ششم استقلال را از دست داد.

گل‌: سامان فلاح (۵۱) (استقلال) ، متیاس پالاسیوس (۵۸) (العین).

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۶۲- جلال‌الدین ماشاریپوف) ، اسماعیل قلی‌زاده (۶۶- سعید سحرخیزان) ، یاسر آسانی و محمدحسین اسلامی (۸۷- محمدرضا آزادی).

ترکیب العین: خالد عیسی، یحیی بن‌خالق (۴۶- دوردو اسکوکو) ، مارسل راتنیک، رامی ربیعه، والنتینو لازارو (۷۷- اریک) ، آمادو نیانگ، کاکو (۷۷- البوشی) ، ماتیاس پالاسیوس، عبدالکریم ترائوره، حسین رحیمی و جورجوس جاکوماکیس (۶۹- سانتوس).

در نیمه اول، استقلال دو موقعیت خوب توسط یاسر آسانی و روزبه چشمی به دست آورد اما نتوانست آن‌ها را تبدیل به گل کند. در ادامه العین بازی را در دست گرفت و موقعیت‌هایی روی دروازه حبیب فرعباسی ایجاد کرد و جتی تیر دروازه استقلال را به لرزه درآورد. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در ابتدای نیمه دوم سامان فلاح در دقیقه ۵۱ موفق شد روی ارسال یاسر آسانی، با یک ضربه سر دقیق گل اول را برای استقلال به ثمر برساند. دقایقی بعد استقلال گل تساوی را دریافت کرد تا برد را ای دست دهد. در ادامه جملات العین ثمری نداشت تا این دیدار با تساوی به پایان برسد و استقلال ۱۰ و العین ۱۳ امتیازی شوند.