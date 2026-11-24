سه خبر از جلسه امروز ستاد تنظیم بازار
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور با اعلام سه خبر از جلسه امروز تنظیم بازار تاکید کرد: محاصره برای مردم ما سختیهایی ایجاد کرده اما ایران محاصره شدنی نیست و آینده ایران بسیار روشن خواهد بود.
به گزارش تابناک، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به جلسه امروز ستاد تنظیم بازار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«سه خبر از جلسه امروز تنظیم بازار:
۱- ذخایر کالاهای اساسی کشور نهتنها هیچ کمبودی ندارد، بلکه نسبت به پارسال با افزایشی چشمگیر و بیسابقه تأمین شده است؛ هیچوقت حتی در زمان صلح انبارهای کشور اینقدر پر نبودهاند.
۲- ترانزیت در مرزهای جایگزین جهشی چشمگیر و چندبرابری داشته و این روند افزایشی هر روز شتاب بیشتری میگیرد. درصدهای رشد شگفتانگیز است و تمام محاسبات آمریکا برای بستن راههای تجارت ایران نقش بر آب شده است.
۳- قیمت خودرو به زودی با تدابیر ویژه دولت کاهشی میشود. خبرهای خوب خودرویی خیلی زود منتشر میشود.
اینها رجز نیست؛ آمار ریاضی و واقعیت میدانی شکست محاصره دشمن وحشی ماست. محاصره برای مردم ما سختیهایی ایجاد کرده اما ایران محاصره شدنی نیست و آینده ایران بسیار روشن خواهد بود.»
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