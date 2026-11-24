معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام سه خبر از جلسه امروز تنظیم بازار تاکید کرد: محاصره برای مردم ما سختی‌هایی ایجاد کرده اما ایران محاصره شدنی نیست و آینده ایران بسیار روشن خواهد بود.

به گزارش تابناک، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره بهدر شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«سه خبر از جلسه امروز تنظیم بازار:

۱- ذخایر کالاهای اساسی کشور نه‌تنها هیچ کمبودی ندارد، بلکه نسبت به پارسال با افزایشی چشمگیر و بی‌سابقه تأمین شده است؛ هیچ‌وقت حتی در زمان صلح انبارهای کشور این‌قدر پر نبوده‌اند.

۲- ترانزیت در مرزهای جایگزین جهشی چشمگیر و چندبرابری داشته و این روند افزایشی هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد. درصدهای رشد شگفت‌انگیز است و تمام محاسبات آمریکا برای بستن راه‌های تجارت ایران نقش بر آب شده است.

۳- قیمت خودرو به زودی با تدابیر ویژه دولت کاهشی می‌شود. خبرهای خوب خودرویی خیلی زود منتشر می‌شود.

اینها رجز نیست؛ آمار ریاضی و واقعیت میدانی شکست محاصره دشمن وحشی ماست. محاصره برای مردم ما سختی‌هایی ایجاد کرده اما ایران محاصره شدنی نیست و آینده ایران بسیار روشن خواهد بود.»