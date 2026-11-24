«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت کی‌یف با وجود درخواست مستقیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای خودداری از حملات به تاسیسات پالایش نفت روسیه، همچنان به تلاش در این زمینه ادامه می‌دهد.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست کمیسیون راهبرد توسعه مجموعه سوخت و انرژی و امنیت زیست‌محیطی گفت: «می‌بینیم که رژیم کی‌یف حملات به تاسیسات فرآوری ما را متوقف نمی‌کند. جالب آنکه مقام‌های اوکراینی با وجود درخواست و تقاضای مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خودداری از این حملات، به چنین توصیه‌هایی گوش نمی‌دهند.»

پوتین گفت پاسخ روسیه به حملات علیه تاسیسات سوخت و انرژی این کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با تاکید بر ثبات بازار داخلی سوخت این کشور گفت: «ما ثبات بازار داخلی، به‌ویژه بازار سوخت را حفظ و نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها را تامین کرده‌ایم.»

پوتین بر اهمیت تضمین عرضه پایدار سوخت در بازار داخلی تاکید کرد و افزود وضعیت بازار فرآورده‌های نفتی روسیه همچنان دشوار است.

شرکت‌های روسی جایگاه پیشتازی در بازار جهانی انرژی دارند



وی همچنین بر توافق‌ها با شرکت‌های بزرگ برای افزایش تولید سوخت و ایجاد ذخایر بیشتر تاکید کرد و گفت بخش سوخت و انرژی روسیه باید بتواند به‌سرعت به تغییرات توازن عرضه و تقاضای سوخت در سراسر کشور واکنش نشان دهد.

پوتین در ادامه گفت که شرکت‌های روسی با وجود شرایط دشوار ژئوپلیتیکی، جایگاه پیشتازی در بازار جهانی انرژی دارند.

وی با تاکید بر اینکه مسکو به گسترش بازار انرژی خود ادامه خواهد داد، عنوان کرد: «ما نیز به نوبه خود بازارهای خود را گسترش خواهیم داد و با شرکای قابل پیش‌بینی و مسئولیت‌پذیر همکاری خواهیم کرد. در این راستا، باید به توسعه همه‌جانبه مسیرهای جدید انتقال انرژی ادامه دهیم که تقویت کریدور حمل‌ونقل فراقطبی، با محوریت مسیر دریای شمال از جمله آن‌هاست.»

رئیس‌جمهور روسیه افزود با توجه به افزایش تقاضای انرژی در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه لازم است ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سیبری و خاور دور افزایش یابد.