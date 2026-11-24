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تحریمهایی جدید انگلیس علیه مقامهای دولت یمن
وزارت امور خارجه انگلیس روز سهشنبه اعلام کرد که این کشور «عبدالکریم الحوثی» وزیر کشور دولت یمن و سه مقام دیگر را تحریم کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه وزارت خارجه انگلیس آمده است که عبدالکریم امیرالدین حسین الحوثی ازجمله افرادی است که مشمول مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمتهای مدیریتی شرکتها میشوند.
«عبدالخیوانی» رئیس سرویس امنیت و اطلاعات دولت یمن و دو مقام ارشد دیگر این جنبش نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد هر چهار نفر به نقض حقوق بشر متهم هستند.
این تحریمها در پی اتهام «حملات در داخل یمن» و حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان سعودی اعمال شدهاند.
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