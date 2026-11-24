به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز در اظهاراتی صریح از تغییر ماهیت درگیری‌های احتمالی سخن گفت و تأکید کرد که جنگ دیگر لزوماً به‌صورت منطقه‌ای نخواهد بود و در هر نقطه‌ای که اقتضا کند، امکان توسعه نبرد وجود دارد.

او با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر این موضوع گفت: «همان‌طوری که رهبر انقلاب فرمودند، امروز دیگر جنگ صرفاً به‌صورت منطقه‌ای نخواهد بود و در هر نقطه‌ای که اقتضا کند، می‌توانیم شاهد توسعه نبرد باشیم.»

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وحیدی همچنین هشدار داد که دشمنان باید متوجه باشند که دیگر نمی‌توانند جنگ را صرفاً در یک محدوده جغرافیایی مشخص تصور کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور آمریکا در منطقه، این حضور را با هدف تسلط بر منابع و کشورهای منطقه دانست و تأکید کرد که اتکا به آمریکا نمی‌تواند امنیت کشورهای منطقه را تأمین کند.

این اظهارات در ادامه مجموعه مواضع اخیر عالی‌ترین سطوح نظامی و سیاسی کشور درباره تغییر جغرافیای پاسخ ایران مطرح شده است؛ مواضعی که از تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی آغاز شد و با اعلام برداشته شدن محدودیت برد موشکی از سوی سخنگوی سپاه ادامه یافت.

پیام رهبر انقلاب و پایان محدودیت جغرافیایی در معادله بازدارندگی

چند روز پیش، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب و فرمانده کل نیروهای مسلح، در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی بر ضرورت آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله با دشمنان تأکید کردند.

ایشان تصریح کردند که هر سطح و نوعی از تهدید علیه ایران باید با پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود. همچنین بر به‌روزرسانی بانک اهداف و تقویت توانمندی‌های دفاعی و امنیتی کشور تأکید کردند.

بر این اساس نوع تهدید و منشأ آن در تعیین پاسخ ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و جغرافیای پاسخ الزاماً به محدوده محل وقوع درگیری محدود نخواهد بود.

در ادامه همین موضع‌گیری، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه، نیز از برداشته شدن محدودیت برد موشکی ایران خبر داد.

او در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: «این محدودیت برای ما برداشته شده است.»

محبی چند روز بعد نیز تأکید کرد که در صورت صدور دستور، امکان عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در اروپا وجود دارد.

سخنان امروز وحیدی را باید در امتداد همین چارچوب راهبردی ارزیابی کرد؛ چارچوبی که تلاش دارد محاسبات طرف مقابل درباره محل، زمان و دامنه پاسخ ایران را تغییر دهد.

چرا بازدارندگی سنتی تغییر می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر رویکرد ایران را باید در تجربه درگیری‌های مستقیم سال‌های اخیر جست‌وجو کرد.

حملات اسرائیل به اهداف ایرانی و ورود مستقیم آمریکا به تقابل نظامی، نشان داد که اتکا به بازدارندگی غیرمستقیم و محدود نگه داشتن دامنه پاسخ، لزوماً مانع اقدام نظامی طرف مقابل نمی‌شود.

مؤسسه مطالعات خاورمیانه (MEI) در تحلیل خود درباره تحولات امنیتی منطقه، بر اهمیت توانمندی‌های مستقیم ایران، از جمله موشک‌ها و پهپادها، در ساختار بازدارندگی این کشور تأکید کرده است.

موشک‌ها و جغرافیای فرامنطقه‌ای

عامل مهم دیگر، تفاوت توان نظامی متعارف ایران با آمریکا و اسرائیل است. ایران به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی چند دهه گذشته و محدودیت در نوسازی نیروی هوایی، بخش مهمی از توان بازدارندگی خود را بر توسعه موشک‌ها، پهپادها و ابزارهای جنگ نامتقارن متمرکز کرده است.

مؤسسه صلح آمریکا (USIP) در بررسی دکترین نظامی ایران توضیح داده است که تجربه جنگ تحمیلی و حملات موشکی عراق به شهرهای ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری برنامه موشکی تهران داشته است. موشک‌ها به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارندگی ایران تبدیل شدند.

همچنین گزارش‌های مؤسسات مطالعاتی بین‌المللی درباره برنامه موشکی ایران نشان می‌دهد که این برنامه تا حد زیادی برای جبران ضعف نیروی هوایی متعارف و ایجاد توازن نامتقارن در برابر قدرت‌های نظامی برتر طراحی شده است.

در چنین شرایطی، گسترش جغرافیای احتمالی پاسخ می‌تواند مکمل توسعه توان موشکی باشد. ایران تلاش می‌کند به طرف مقابل بفهماند که برخورداری از برتری هوایی یا فاصله جغرافیایی، الزاماً به معنای مصونیت از پیامدهای جنگ نیست.

هشدار به آمریکا و کشورهای منطقه

بخش دیگری از این دکترین جدید، متوجه کشورهای منطقه و میزبانان پایگاه‌های نظامی آمریکا است.

از نگاه تهران، اگر زیرساخت‌های نظامی یک کشور برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد، آن کشور نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پیامدهای درگیری صرفاً متوجه طرف مهاجم باشد.

فرمانده کل سپاه نیز در همین چارچوب تأکید کرده است که کشورهای منطقه باید دریافته باشند اتکا به آمریکا امنیت آن‌ها را تضمین نمی‌کند. او حضور آمریکا در منطقه را با هدف تسلط بر منابع و کشورهای منطقه توصیف کرده است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در تحلیلی درباره راهبرد جنگی ایران در مارس ۲۰۲۶، دو مفهوم «گسترش افقی» و «گسترش عمودی» جنگ را مورد بررسی قرار داده است.

گسترش افقی به معنای توسعه جغرافیای درگیری و گسترش عمودی به معنای افزایش سطح و شدت عملیات از طریق انتخاب اهداف، تاکتیک‌ها و تسلیحات مختلف است.

از منظر این تحلیل، یکی از اهداف چنین رویکردی افزایش هزینه‌های جنگ برای آمریکا و اسرائیل و جلوگیری از تکرار حملات نظامی علیه ایران است.

در این راستا، مجموعه مواضع اخیر رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی را می‌توان نشانه حرکت ایران به سمت بازتعریف بازدارندگی دانست؛ بازدارندگی‌ای که دیگر صرفاً بر توان پاسخ در محدوده جغرافیایی نزدیک یا واکنش به حمله انجام‌شده استوار نیست، بلکه بر افزایش عدم قطعیت درباره دامنه، زمان و جغرافیای پاسخ احتمالی تأکید دارد.