به گزارش تابناک؛ بعد از تشکیل پرونده برای اتفاقات دقایق پایانی تقابل تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال که با اخراج یاسر آسانی همراه شد، حکم محرومیت این بازیکن و همچنین جریمه باشگاه استقلال صادر گردید. حکمی که با اعتراض باشگاه تهرانی به کمیته استیناف رفت و حالا تکلیفش مشخص شده است.

در حکم کمیته استیناف آمده که اعتراض استقلال به محکومیت پانصد میلیون تومانی باشگاه، به‌دلیل استفاده تماشاگران منتسب به این تیم از الفاظ موهن و پرتاب بطری به داخل زمین، مؤثر تشخیص داده نشده است. به این ترتیب، جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی باشگاه تایید شد.

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همچنین محرومیت ۲ جلسه‌ای یاسر آسانی از همراهی استقلال در مسابقات رسمی و جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی او نیز پابرجاست. البته یک جلسه از محرومیت این بازیکن تا پایان فصل به حالت تعلیق درآمده است. کمیته انضباطی نیز این محرومیت و جریمه را به‌دلیل رفتار غیرورزشی منجر به دریافت کارت زرد دوم و رفتار تهاجمی آسانی پس از اخراج از زمین در دیدار برابر استقلال خوزستان صادر کرده بود.

در بخش پایانی حکم آمده است که رأی کمیته انضباطی تایید می‌شود و تصمیم کمیته استیناف قطعی است. در نتیجه جریمه‌های مالی باشگاه استقلال و یاسر آسانی و محرومیت این بازیکن تغییری نمی‌کند.