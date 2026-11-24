به گزارش تابناک، همزمان با سفر رئیس‌جمهور به مشهد، تجمعی مقابل استانداری با شعار «پزشکیانو می‌دیم، اورانیوم رو نمی‌دیم» برگزار می‌شود؛ شعاری که بیش از آنکه نشانه دغدغه‌مندی درباره منافع ملی باشد، تصویری از سیاست‌ورزی هیجانی و خودسرانه‌ای است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.

هیچ‌کس حق ندارد با تکیه بر برداشت شخصی خود از منافع ملی، خیابان را به تریبون فشار بر دولت و نهادهای رسمی تبدیل کند.

سؤال این است که این تجمع‌ها با چه مجوز و سازوکاری برگزار می‌شوند و چرا برخی افراد تصور می‌کنند می‌توانند هر زمان و هرجا که خواستند، با شعارهایی که نه پشتوانه کارشناسی دارد و نه نسبتی با پیچیدگی‌های سیاست خارجی، برای کشور هزینه بتراشند؟

شعار «پزشکیانو می‌دیم، اورانیوم رو نمی‌دیم» دقیقاً چه پیامی به بیرون مخابره می‌کند؟ آیا می‌توان رئیس‌جمهور منتخب مردم را در یک سوی معادله و منافع ملی را در سوی دیگر قرار داد و نام این دوگانه‌سازی را انقلابی‌گری گذاشت؟

نگران‌کننده‌تر آنکه خطر نفوذ در همین فضاهای پرهیاهو نیز موضوعی است که نمی‌توان نادیده گرفت. در ۱۱ آبان، رسانه‌ها از بازداشت زنی با عنوان «لیدر نفوذی در تجمعات مردمی» خبر دادند که در پی جهت‌دهی به شعارها و منحرف کردن مطالبات بوده است.

این گزارش‌ها، فارغ از جزئیات و سرنوشت قضایی پرونده، یک هشدار جدی دارد؛ تجمعات بی‌ضابطه و فاقد سازوکار روشن، می‌توانند به بستری برای سوءاستفاده و نفوذ تبدیل شوند.

البته این پرونده به‌ هیچ‌وجه مجوز متهم کردن همه حاضران در تجمعات نیست؛ اما نشان می‌دهد میدان دادن به رفتارهای خودسرانه تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

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کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به انسجام، عقلانیت و هماهنگی میان ارکان حاکمیت نیازمند است. تضعیف دولت مستقر، زیر سؤال بردن نهادهای رسمی با شعارهای هیجانی و ایجاد شکاف میان مردم، نه کمکی به حفظ دستاوردهای ملی می‌کند و نه راهی برای حل مشکلات کشور می‌گشاید.

اگر این افراد واقعاً دغدغه ایران و منافع ملی را دارند، باید بدانند که با رفتارهای خودسرانه و دوقطبی‌سازی، عملاً به تیشه‌ای تبدیل می‌شوند که بر ریشه انسجام کشور فرود می‌آید.

مسئولان نیز نمی‌توانند در برابر این رفتارها سکوت کنند؛ قانون باید برای همه یکسان اجرا شود و هیچ جریانی نباید خود را فراتر از ضابطه و پاسخ‌گویی بداند.