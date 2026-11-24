به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک، افزایش قیمت کود شیمیایی و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری نهاده‌های کشاورزی، هزینه تولید محصولات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی وعده داده به ازای هر کیسه کود، یک میلیون تومان یارانه پرداخت کند؛ اما بررسی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد حتی با احتساب این حمایت، کشاورز باید بین ۷۳ تا ۸۰ درصد بیشتر از نرخ قبلی برای خرید کود اوره هزینه کند.

صیاد فرهادی، رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان کودهای پایه کشاورزی اخیرا اعلام کرد: پس از آزادسازی نرخ کودهای شیمیایی، قیمت این محصولات افزایش یافته و نرخ‌های جدید بر مبنای شرایط بازار تعیین می‌شود و قیمت کودهای فسفاته در حال حاضر حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت کود اوره که از هفته گذشته عرضه آن در بورس آغاز شده، از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۶۰۰ تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

او با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری کود اوره نرخ‌های بازار خلیج فارس است، افزود: قیمت این محصول به‌صورت هفتگی تغییر می‌کند و با این شرایط، کشاورز دیگر نمی‌تواند برای خرید کود در طول یک سال با قیمت ثابتی برنامه‌ریزی کند و تغییرات هفتگی نرخ‌ها، امکان مدیریت هزینه‌های تأمین نهاده را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی دشوار می‌کند که بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به ازای هر کیسه کود شیمیایی یک میلیون تومان یارانه به کشاورزان پرداخت شود.

رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان کودهای پایه کشاورزی تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد مصرف کود در کشور به کودهای پایه اختصاص دارد و کودهای پتاسیمی و فسفاته از مهم‌ترین نهاده‌های این بخش هستند و پیش از این نیز یارانه کودهای پایه به این محصولات اختصاص داشت و سایر کودها عملاً از یارانه برخوردار نبودند اما با توجه به سهم بالای کودهای پایه در مصرف بخش کشاورزی، نحوه حمایت یارانه‌ای از این نهاده‌ها و میزان اثرگذاری آن بر هزینه تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی اهمیت زیادی دارد.

یارانه کود اوره در برابر افزایش بیش از ۲ برابری قیمت!

مسئله فقط افزایش قیمت کود شیمیایی نیست؛ تغییر شیوه تأمین و قیمت‌گذاری یکی از نهاده‌های اصلی تولید غذا نیز می‌تواند هزینه تولید کشاورزان و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو با تغییر سازوکار قبلی حمایت از نهاده‌ها و از سوی دیگر با وعده پرداخت یک میلیون تومان یارانه به ازای هر کیسه کود، سیاست حمایتی جدیدی را مطرح کرده است؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این مبلغ چه نسبتی با افزایش واقعی قیمت کود دارد و تا چه اندازه می‌تواند فشار هزینه‌ای واردشده به کشاورزان را جبران کند.

بنا به گفته رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان کودهای پایه کشاورزی، قیمت کود اوره از حدود ۱.۵ میلیون تومان به ۳.۶ تا ۳.۷ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که قیمت این نهاده را بیش از دو برابر کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست این افزایش چه سهمی از هزینه تولید محصولات مختلف کشاورزی را بالا می‌برد.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری هفتگی بر مبنای نرخ‌های بازار خلیج فارس، ریسک تأمین نهاده را به کشاورز منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، پرسش‌های مهمی درباره کفایت یارانه، زمان پرداخت، نحوه دسترسی کشاورزان و تناسب حمایت دولتی با میزان مصرف واقعی کود مطرح است.

قیمت کود اوره در دو سال تقریبا ۱۸ برابر شد

بررسی خبرنگار تابناک از قیمت انواع کود نشان می‌دهد قیمت هر کیسه کود اوره که تا هفته گذشته حدود ۱.۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۳.۶ تا ۳.۷ میلیون تومان رسیده است؛ به این ترتیب، قیمت این محصول نسبت به نرخ قبلی حدود ۱۴۰ تا ۱۴۷ درصد افزایش یافته و کشاورز برای خرید هر کیسه باید حدود ۲.۱ تا ۲.۲ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.

همچنین قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره از حدود ۱۹۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۵ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی تقریباً ۱۸ برابر شده است.

این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۵ نیز قیمت این محصول از حدود ۶۸۷ هزار تومان به یک میلیون و ۵۵۲ هزار تومان افزایش یافته بود. این روند نشان می‌دهد مسئله صرفاً به آزادسازی اخیر محدود نمی‌شود؛ بلکه کشاورزان طی دو سال با چند مرحله افزایش شدید قیمت نهاده‌ای مواجه شده‌اند که مستقیماً در تولید محصولات اساسی نقش دارد.

محل پیشنهادی تصویر درون‌متنی: پس از این بخش؛ تصویر کیسه کود اوره در کنار محصول کشاورزی یا مزرعه.

یارانه یک میلیون تومانی در برابر افزایش ۲.۲ میلیون تومانی!

در پاسخ به این افزایش قیمت، وزارت جهاد کشاورزی وعده داده است به ازای هر کیسه کود اوره ۵۰ کیلویی، یک میلیون تومان یارانه پرداخت کند؛ اما محاسبه قیمت‌ها نشان می‌دهد این حمایت حتی در صورت پرداخت کامل نیز نمی‌تواند افزایش هزینه کشاورز را جبران کند.

قیمت قبلی هر کیسه کود اوره حدود ۱.۵ میلیون تومان و قیمت جدید آن ۳.۶ تا ۳.۷ میلیون تومان است. با کسر یک میلیون تومان یارانه وعده‌داده‌شده، مبلغی که کشاورز باید بپردازد به ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون تومان می‌رسد.

بنابراین، حتی با فرض پرداخت کامل و به‌موقع یارانه، کشاورز همچنان باید حدود ۷۳ تا ۸۰ درصد بیشتر از قیمت قبلی هزینه کند. پرسش اساسی این است که اگر هدف دولت حمایت از تولیدکننده و کنترل هزینه تولید است، چرا میزان حمایت با افزایش قیمت نهاده تناسب ندارد؟

گرانی کود چگونه به سفره خانوار منتقل می‌شود؟

افزایش قیمت کود تنها مسئله کشاورز نیست؛ چراکه این افزایش هزینه می‌تواند با فاصله زمانی به بازار مواد غذایی و سفره خانوار منتقل خواهد شد و از آنجایی که کود اوره منبع اصلی تأمین نیتروژن برای بسیاری از محصولات زراعی از جمله گندم، جو و برنج است. این محصولات برای رشد مناسب و دستیابی به عملکرد مطلوب به تغذیه متعادل نیاز دارند. به همین دلیل، افزایش قیمت اوره ممکن است کشاورز را به کاهش میزان مصرف یا حذف بخشی از کوددهی سوق دهد؛ اتفاقی که می‌تواند به کاهش عملکرد محصول یا افزایش هزینه تولید هر کیلو محصول منجر شود.

از سوی دیگر، در تولید محصولات صیفی نیز هزینه کود در کنار هزینه بذر، سم، آب، انرژی و نیروی کار قرار می‌گیرد. افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند حاشیه سود کشاورز را کاهش دهد و حتی سطح زیر کشت را محدود کند. بنابراین کشاورز در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند زمان مصرف کود را صرفاً بر اساس نوسانات قیمت تغییر دهد. درآمد او به فصل برداشت و فروش محصول وابسته است؛ درحالی‌که هنگام خرید نهاده لزوماً نقدینگی کافی ندارد و قیمت محصول نهایی را نیز به‌تنهایی تعیین نمی‌کند.

علاوه بر این، خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی و نوسانات بازار نیز ریسک فعالیت او را افزایش می‌دهند. به همین دلیل، آزادسازی قیمت نهاده بدون فراهم‌کردن امکان خرید اعتباری، تضمین دسترسی و حمایت متناسب با سطح زیر کشت، می‌تواند بخش بیشتری از ریسک تولید را بر دوش کشاورز بگذارد.

وزارت جهاد کشاورزی به چند پرسش پاسخ دهد

اکنون وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش باید درباره مبنای تعیین یارانه یک میلیون تومانی توضیح دهد. وقتی قیمت کود اوره از حدود ۱.۵ میلیون تومان به بیش از ۳.۶ میلیون تومان رسیده است، مبنای محاسبه این میزان حمایت چه بوده و آیا این مبلغ با افزایش واقعی هزینه‌های کشاورز تناسب دارد؟ همچنین آیا وزارتخانه تضمین می‌کند که یارانه پیش از زمان مصرف کود و بدون تأخیر به حساب کشاورز واریز شود؟

پرسش مهم‌تر این است که با توجه به تغییر هفتگی قیمت اوره، کشاورز چگونه باید برای فصل کشت و هزینه‌های سالانه خود برنامه‌ریزی کند؟ و در نهایت، اگر کشاورزان به دلیل افزایش قیمت کود، مصرف خود را کاهش دهند و عملکرد تولید افت کند، مسئولیت جبران این خسارت و تأمین امنیت غذایی بر عهده کدام دستگاه خواهد بود؟