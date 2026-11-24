به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، علیرضا بیرانوند که در سال‌های اخیر همیشه پر خبر و البته پر حاشیه بوده، پس از ماجرای سربازی، به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شد تا بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. بازیکنی که به دلیل رفت و برگشت‌هایش در پرسپولیس، شیوه جدایی از این تیم و پیوستن به تراکتور، در سال‌های اخیر تحت فشار هم بوده؛ اگرچه تراکتوری‌ها پس از محرومیت بیرانوند به دلیل فسخ غیرقانونی قرارداد با پرسپولیس، با دستور موقت محرومیت او را معلق کردند، اما این بازیکن هنوز درگیر این پرونده شکایتی است و پرسپولیسی‌ها، به ویژه هوادارانش با این دروازه‌بان ملی‌پوش زاویه پیدا کرده‌اند.

بیرانوند و روزهای پرتلاطم در فوتبال ایران

دروازه‌بان شماره یک تیم ملی، روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است؛ از دوره نوجوانی و آمدن به تهران و روایتش از خوابیدن در میدان آزادی و کار کردن در تهران گرفته تا شایعاتی که مربوط به صغرسنی بودن او و بازی کردنش با شناسنامه برادر کوچک‌ترش مطرح است. با این حال، هیچکدام از این حواشی و دست‌اندازها مانع از این نشد که بیرانوند جایگاه خود را در سطح اول فوتبال ایران از دست بدهد و در سه جام جهانی، شماره یک تیم ملی را برتن کرد که عملکرد قابل قبولی هم داشت. با این حال، آن چیزی که باعث ضربه زدن به محبوبیت و شاید مقبولیت بیرانوند شد، اثرات صحبت‌ها و رفتارهایی بود که از این بازیکن سر زد تا جایی که وقتی صحبت از حضور این دروازه‌بان ملی‌پوش در استقلال شد، پیشکسوتانی همچون حسن روشن، امیرحسین صادقی و بسیاری از هواداران استقلال با این موضوع مخالفت کردند و معتقد بودند حضور بیرانوند در جمع آبی‌پوشان فارغ از توانایی فنی، باعث ایجاد حاشیه در این تیم خواهد شد.

علاقه‌مند به استقلال و شماره یک پرسپولیس

بیرانوند چندین بار مستقیم یا غیرمستقیم از علاقه‌اش به استقلال گفته و آنطور که روایت می‌شود، او زمانی هم که در نفت تهران زیر نظر علیرضا منصوریان فعالیت می‌کرد، قول داده بود که با این مربی راهی استقلال شود، اما در نهایت پرسپولیسی شد و با این تیم به فینال آسیا هم رسید. با این حال آنچه چهره بیرانوند را نزد هواداران سرخابی خراب کرد، شیوه رفتارهایش بود. پس از برد پرسپولیس در یکی از دربی‌ها، بیرانوند به سمت هواداران استقلال رفت و دستش را به نشانه سر بریدن زیر گلوی خودش کشید تا تصویری زننده از خود نزد هواداران تیم رقیب به جا بگذارد. پس از آن هم شیوه جدایی‌اش از پرسپولیس با وجود داشتن قرارداد و پیوستن به تراکتور، منجر به این شد که پرسپولیسی‌ها نیز از او شاکی شوند تا دروازه‌بان شماره یک تیم ملی، حجم عظیمی از هواداران فوتبال را مقابل خود ببیند. موضوعی که باعث شده با وجود چندین عملکرد خوب از بیرانوند در تیم ملی، محبوبیتی برای او ایجاد نشود و این موضوع برای او سخت و سنگین است.

بیرانوند به سازمان لیگ؛ قراردادم با تراکتور بی اعتبار است

بیرانوند اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که محبوبیتش نزد هواداران تراکتور هم در آستانه از دست رفتن است؛ پیش از حضور او در فجرسپاسی برای گذراندن دوران سربازی، شایعاتی مطرح بود که این دروازه‌بان ملی‌پوش پس از پایان سربازی، به استقلال خواهد رفت تا تجربه بازی در سه تیم محبوب را تجربه کند. اتفاقی که با واکنش‌های سریع از سوی استقلالی‌ها مواجه شد و شاید همین موضوع بود که بیرانوند را مجاب کرد به جای تغییر تیم، تصمیم بگیرد که قراردادش را با تراکتور برای سه سال دیگر تمدید کند. گویا عدد و رقمی هم که بیرانوند برای تمدید قرارداد به توافق رسیده، چشم‌گیر است و همین موضوع او را ترغیب کرد که همچنان در تبریز بماند، در حالی که او علاقه شدیدی دارد که بار دیگر به تهران بازگردد. با این حال اتفاق جدیدی رقم خورده که منجر به ناراحتی تراکتوری‌ها از این دروازه‌بان شده است و آن هم نامه او به سازمان لیگ در خصوص بی اعتبار شدن قرارداد سه ساله‌اش با سرخپوشان تبریزی است.

وقتی مدیرعامل تراکتور نخواست ماشین امضا شود

همانطور که پیش از این هم در تابناک نوشته بودیم « ماجرای تمدید قرارداد بیرانوند با تراکتور » به شکلی پیش رفت که حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه در جریان نبوده و گویا دروازه‌بان تراکتور با یکی دیگر از نزدیکان محمدرضا زنوزی به توافق می‌رسد. با این حال در قرارداد امضا شده از سوی این دروازه‌بان ملی‌پوش، توافق میان حجت کریمی به عنوان مدیرعامل و علیرضا بیرانوند به عنوان بازیکن نگارش شده است که مدیرعامل وقت باشگاه به دلیل ناراحتی از توافق صورت گرفته بدون اطلاع خودش، حاضر به امضای این قرارداد نشد. در اصل کریمی به تراکتوری‌ها اعلام کرده او مدیرعامل است و ماشین امضا نیست که به همین دلیل هم از امضای قرارداد سه ساله بیرانوند امتناع کرد که منجر به اختلافش با زنوزی و سپس استعفا [برکناری محترمانه] شد تا سعید مظفری‌زاده به عنوان مدیرعامل به این باشگاه بازگردد.

بیرانوند به دنبال دلجویی از پرسپولیسی‌ها

بیرانوند که اخیراً به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شد، در چند مرحله از جمله سخنرانی‌اش پس از دریافت جایزه و مصاحبه‌هایی که داشته، سعی کرد از شیوه گذشته خود فاصله بگیرد و به دلجویی از هواداران بپردازد. از جمله هواداران پرسپولیس و حتی استقلالی‌هایی که او را نپذیرفتند تا به نوعی جایگاه از دست رفته خود میان خیل عظیم هواداران را به دست بیاورد. اگرچه محبوبیت او یک شبه از دست نرفته و یک شبه باز نمی‌گردد، اما آنطور که پیداست، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی پس از تبدیل شدن به بهترین بازیکن آسیا، قصد دارد تغییر رویه دهد که البته مشخص نیست تا چه زمانی می‌تواند این رویه را حفظ کند تا از حواشی پیرامون او، کاسته شود. در کنار این موضوع، زمزمه‌هایی وجود دارد که بیرانوند علاقه‌مند است تا به پرسپولیس بازگردد و بار دیگر درون دروازه این تیم قرار بگیرد. با این حال، هم اینکه پرسپولیسی‌ها در حال حاضر پیام نیازمند را درون دروازه دارند که به نوعی رقیب بیرانوند در تیم ملی است و هم هواداران سرخپوشان تمایلی به این بازگشت ندارند که این دو عامل کار را برای بازگشت بیرانوند سخت می‌کند.

روزهای سخت و چالش برانگیز دروازه‌بان تیم ملی

در حال حاضر، بیرانوند در روزهایی که به عنوان بهترین بازیکن آسیا شده و باید پر شور و انگیزه باشد، درگیر مسائلی است که مربوط به حواشی چند سال اخیر او می‌شود. دروازه‌بانی که در چند سال اخیر شاید باد کاشته و اکنون طوفان درو می‌کند و حالا در تراکتور هم که خواهان دارد، شرایط متفاوتی در حال رقم خوردن است. طنز تلخِ قرارداد بیرانوند با تراکتور و گلایه‌هایی که او در مصاحبه اخیرش مطرح کرد که میان مدیران باشگاه پاسکاری شده و این اتفاقات موجب ناراحتی‌اش شده، تصمیم‌گیری را حتی برای خود او هم سخت و چالش برانگیز کرده است.