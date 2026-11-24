سحرگاه امروز یک فروند نفتکش متخلف در مسیر جعلی و غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: سحرگاه امروز یک فروند نفتکش متخلف در مسیر جعلی و غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد.

شایان ذکر است همراه این نفتکش منفجر شده، دو نفتکش متخلف دیگر نیز بعد از مشاهده برخورد نفتکش به مین و هشدار رادیویی مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجبور به بازگشت به خلیج فارس شدند.

نیروی دریایی سپاه اخطار می‌دهد: تردد از مسیر‌های جعلی و غیر مجاز عاقبتی جز انفجار و آتش سوزی برای متخلفین نخواهد داشت.