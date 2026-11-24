انفجار ۳ نفتکش در تنگهٔ هرمز
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار سه نفتکش متخلف در تنگه هرمز در ساعات گذشته خبر داد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بر اساس گزارشهای عملیاتی دریافتی، طی ساعات گذشته، سه فروند نفتکش متخلف در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مینهای دریایی، دچار انفجار و آتشسوزی بسیار شدید شدند.
یکی از این نفتکشها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز، در حالی که تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند، با مینهای دریایی برخورد کرده و در پی انفجارهای شدید، طعمه حریق شدند.
اسکورت هوایی ارتش آمریکا نتوانست مانع وقوع این حوادث شود. تصاویر مربوط به انفجار و آتشسوزی این شناورها طی ساعات آینده منتشر خواهد شد.
نیروی دریایی سپاه اعلام میکند: تنگه هرمز محل آزمودن مسیرهای غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدارهای دریایی نیست. به مالکان، فرماندهان و شرکتهای کشتیرانی هشدار داده میشود که پوشش و اسکورت نظامی ارتش آمریکا، جایگزین رعایت مقررات دریانوردی و دستورالعملهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نخواهد بود.
هرگونه تردد از مسیرهای غیرمجاز و بیاعتنایی به هشدارهای ابلاغشده، تخلف و همکاری با نیروهای متجاوز محسوب شده و با آن مطابق مقررات اعلامی، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
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نظرات بینندگان
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