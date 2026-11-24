رئیس‌جمهور در بدو ورود به استان خراسان رضوی، به‌منظور انجام سفر استانی، به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ، امام هشتم شیعیان، مشرف شد.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ و در آغاز سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور در حرم مطهر رضوی، ضمن زیارت و عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ثامن‌الحجج (ع) ، سفر خود به این استان را آغاز کرد.



