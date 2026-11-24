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پزشکیان به زیارت حرم رضوی رفت
رئیسجمهور در بدو ورود به استان خراسان رضوی، بهمنظور انجام سفر استانی، به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی بن موسیالرضا (ع) ، امام هشتم شیعیان، مشرف شد.
به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ و در آغاز سفر استانی به خراسان رضوی، با حضور در حرم مطهر رضوی، ضمن زیارت و عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ثامنالحجج (ع) ، سفر خود به این استان را آغاز کرد.
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نظرات بینندگان
هر روز هر روز زیارت، عمل به دستورات ائمه در ارتباط با اسلام و مسلمین نیاز به زیارت حضوری نداره.
آقای رییس جمهور کار مردم واجبه
زیارت رفتن مستحب
شما داری حقوق میگیری امور مردم رو سامان بری نه بری زیارت
اگر از محل کارت هم درخواست کمک از آقا امام رضا بکنب جوابتو میدن
حالا اگه نمی رفت زیارت ،عدهای همین رو پیراهن عثمان می کردند !
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