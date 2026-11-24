رئیس جمهور در بیست و یکمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی با استقبال استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد استان خراسان رضوی شد.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۳ آذر در بیست و یکمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی با استقبال جمعی از مقامات محلی، وارد استان خراسان رضوی شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر با گروه‌های مختلف مردم، فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی و سایر بخش‌های اثرگذار استان دیدار و گفت‌وگو خواهند داشت و مسایل و مطالبات مطرح‌شده را از نزدیک بررسی خواهند کرد.

دکتر پزشکیان در اولین بخش برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی با حضور در حرم مطهر رضوی، به زیارت مضجع شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف خواهد شد.