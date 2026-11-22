به گزارش تابناک،در پیامی با تبریککشورمان دکره جنوبی تصریح کرد: این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که با تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندی‌ها، هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع شکوفایی استعدادها و دستیابی به قله‌های موفقیت شود. به وجود همه اعضای پرتلاش این تیم افتخار می‌کنیم و سربلندی و موفقیت‌های روزافزون آنان را آرزومندم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند تیم ملی پاراتکواندوی بانوان کشورمان در رقابت‌های جهانی کره جنوبی، جلوه‌ای درخشان از اراده، خودباوری، تلاش و توانمندی زنان پرافتخار این مرز و بوم است.

این پیروزی بزرگ را به اعضای شایسته تیم ملی، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های محترم آنان صمیمانه تبریک می‌گویم.

این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که با تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندی‌ها، هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع شکوفایی استعدادها و دستیابی به قله‌های موفقیت شود.

به وجود همه اعضای پرتلاش این تیم افتخار می‌کنیم و سربلندی و موفقیت‌های روزافزون آنان را آرزومندم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

