به گزارش تابناک،که خود را مهندسی با وضع مالی خوب معرفی کرده بود، بادر حالی طلاهای دختر جوان را ربوده که ماجرا را شبیه به یکطراحی کرده بود.

ماجرای این سرقت مسلحانه که با سلاح سرد انجام شد در یکی از روزهایی که باران شدیدی در پایتخت می‌بارید به پلیس گزارش شد. در یکی از مواقعی که شدت باران کم شده بود زنی متوجه فریادهای دختر و پسر جوانی شد که در یک خودرو جک محبوس بودند، زن موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع داد. همزمان اهالی محل که توجه‌شان جلب شده بود کلیدسازی به آنجا بردند، با رسیدن ماموران پلیس در خودرو باز شد و دختر و پسر که دست و پایشان بسته بود، آزاد شدند.

دختر جوان که به شدت ترسیده بود، در اظهاراتش گفت: ما خیلی وقت است که در ماشین هستیم اما صدای باران و خودروهای عبوری مانع از آن میشد که کسی صدای ما را بشنود. وقتی دیدیم این خانم با پسربچه‌اش رد می‌شوند با لگد به شیشه کوبیدیم تا اینکه متوجه شد و نجات پیدا کردیم.

او در مورد دلیل اینکه چرا دست و پا بسته در ماشین جک او محبوس بوده‌اند گفت: باید از مدتی قبل تعریف کنم که در اینستاگرام با پسر جوانی آشنا شده که خود را مهندس معرفی می‌کرد و می‌گفت وضع مالی خوبی دارد. رابطه ما ادامه داشت و همه چیز خوب پیش می‌رفت و تصمیم گرفتیم خانواده‌ها را در جریان قرار دهیم.فرید از من خواستگاری کرد و من جواب مثبت دادم.

مدتی بعد قیمت طلا کمی بالا رفت و فرید پیشنهاد داد طلاهایم را بفروشم. چون ممکن است قیمت طلا ریزشی شود و الان بهترین زمان برای فروش است. دختر ادامه داد: فرید گفت دوستی طلافروش دارد که طلاها را بالاتر از قیمت سایر طلافروش‌ها می‌خرد. من به فرید اعتماد کردم و طلاها را برای فروش بردم.فرید هم با من آمد.

مهسا در مورد وقوع حادثه ادامه داد: «در مسیر بودیم که ناگهان موتورسواری سعی کرد راه ما را سد کند و با اشاره خواست توقف کنیم. فرید گفت شاید مامور پلیس لباس شخصی است و بهتر است توقف کنم. موتورسوار ماسک و دستکش داشت و چهره‌اش را ندیدم. به محض اینکه شیشه را پایین دادم، چاقو را روی گلویم گذاشت و تهدید کرد کیفم را به او بدهم، من هم کیفم که طلاها در آن بود، به او دادم و از ترس جانم هر چه خواست انجام دادم. فرید در را باز کرد که کمک بگیرد اما موتورسوار به سمتش رفت و او را داخل خودرو انداخت. بعد از او خواست دست و پای مرا ببندد و سپس خودش هم دست و پای او را بست و به سرعت رفت. چون دست و پایمان بسته بود، نمی‌توانستیم در را باز کنیم و با لگد به در می‌کوبیدیم و از رهگذران کمک می‌خواستیم، تا اینکه این خانم متوجه شد و ما را نجات داد.»

با شکایت دختر جوان، فرید که همراه او بود اظهاراتش را تایید کرد و مدعی شد او هم طلا داشته و سارق یک دستبند و گردنبند او را که به دست و گردنش بوده است را هم برده است. اما وقتی دختر این حرف را شنید، با تردید به او نگاه کرد و گفت: «مطمئنی طلا همراه داشتی؟ تا آنجا که یادم می‌آید، تو گفتی طلاهایت را قبلاً فروخته‌ای و همین باعث شد من هم تصمیم به فروش طلاهایم بگیرم.»

عکس‌های سلفی افشاگر



پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت تهران ارجاع شد. اظهارات ضدونقیض مرد جوان، شک بازپرس امیرحسین شریفی‌وند را برانگیخت. از او خواسته شد فاکتور خرید طلاها را ارائه دهد، اما مدعی شد طلاها را سال‌ها قبل خریده و فاکتور ندارد.

در حالی که تحقیقات ادامه داشت، دختر جوان بار دیگر به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: «وقتی فرید گفت طلاهایش همراهش بوده، فکر کردم شاید من به خاطر استرس متوجه نشده‌ام. امروز عکس‌هایم را بررسی می‌کردم که به عکس سلفی خودم و فرید برخوردم. روز حادثه و ساعتی قبل از سرقت، اتفاقی با هم عکس گرفته بودیم. با دقت نگاه کردم و دیدم حق با من است و او هیچ طلایی همراه نداشته است. نمی‌دانم چرا این دروغ را گفت.»

با روشن شدن این موضوع، بار دیگر از مرد جوان تحقیق شد و او این بار مدعی شد: «طلاهایم را فروخته بودم، اما وقتی دزد به او زد، با خودم گفتم من هم بگویم طلاهایم را برده‌اند تا از این ماجرا پولی به دست بیاورم.»

اما بررسی‌های بیشتر نشان داد او نه وضع مالی خوبی دارد، نه مهندس است و نه شغل مشخصی دارد. او دانشجوی یک دانشگاه معمولی بود و در اینستاگرام خود را مهندس معرفی کرده بود. اصرار او به فروش طلاها و اظهارات متناقضش، فرضیه دست داشتن او در سرقت را تقویت کرد.

کارآگاهان در بررسی‌های بعدی پی بردند او لحظاتی قبل از سوار شدن به خودرو، برای کسی پیام فرستاده و نوشته بود: «موقعیت مکانی آنلاین را در واتساپ برایت می‌فرستم تا راحت ما را پیدا کنی.» با به دست آمدن این سرنخ، پیکان اتهام به سمت او چرخید.

مرد جوان برای سومین بار در برابر بازپرس قرار گرفت و این بار به سرقت چند میلیاردی با همدستی پسرخاله‌اش اعتراف کرد. او گفت: «من کارمند ساده‌ای در یک شرکت هستم و به خاطر کارم در یک رشته مهندسی بدون کنکور ثبت‌نام کردم. وضع مالی‌ام خوب نیست، اما همیشه دلم می‌خواست پولدار باشم. به فروشگاه‌هایی می‌رفتم که لباس‌های مارک دست‌دوم می‌فروختند و در اینستاگرام خودم را مهندس معرفی کرده بودم. با مهسا آشنا شدم و وقتی دیدم وضعش خوب است، تصمیم گرفتم طلاهایش را بدزدم تا کمی اوضاع زندگی‌ام را بهتر کنم.»

او ادامه داد: «ماجرا را با پسرخاله‌ام در میان گذاشتم و او قبول کرد همدستم باشد. به بهانه کاهش قیمت جهانی طلا، دختر را مجاب کردم همه طلاهایش را بفروشد. با پول آن می‌توانستم یک خانه کوچک در منطقه خودمان بخرم. او که مرا قبول داشت و باور کرده بود وضعم خوب است و می‌خواهم با او ازدواج کنم، قبول کرد. از قبل با پسرخاله‌ام هماهنگ کرده بودم که پنهانی ما را تعقیب کند و در محلی خلوت راهمان را سد کند. برای اینکه در ترافیک ما را گم نکند، موقعیت مکانی آنلاین برایش فرستادم. با فروش طلاها وضعم خوب می‌شد و حتی می‌توانستم با او ازدواج کنم، یا بهانه‌ای بیاورم و رابطه را تمام کنم.»

با اعتراف مرد جوان، پسرخاله او نیز بازداشت شد و طلاهای سرقتی پیش از آنکه فرصت فروش پیدا کنند، به مالباخته برگردانده شد. در حال حاضر هم تحقیقات از دو متهم ادامه دارد تا در صورت انجام جرایم مشابه دیگر مالباختگان شناسایی شوند.

منبع: سایت جنایی