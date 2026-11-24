به گزارش سرویس امنیتی و دفاعی تابناک، وینگ‌لونگ ۲ قرار بود چشم بلندبرد و بازوی مسلح نیروی هوایی عربستان باشد؛ پهپادی چینی که می‌تواند ساعت‌ها در آسمان بماند، تحرکات زمینی را زیر نظر بگیرد و با مهمات هدایت‌شونده به هدف حمله کند. اما سواحل استان لحج برای یک فروند دیگر از این پرنده پایان مأموریت بود. نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه، سوم آذر، اعلام کردند یک فروند وینگ‌لونگ ۲ مسلح متعلق به عربستان را هنگام انجام مأموریت در آسمان سواحل این استان سرنگون کرده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه خود گفت این پهپاد با سلاح مناسب هدف قرار گرفته است. بخش مهم‌تر خبر، عددی است که او اعلام کرد: با سرنگونی این پرنده، شمار وینگ‌لونگ ۲های ساقط‌شده از آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۱ فروند رسیده است. این یازدهمین شکار از یک خانواده پهپادی است که چین آن را برای مأموریت‌های شناسایی مسلح و حمله به اهداف زمینی توسعه داده است.

برای درک اهمیت این اتفاق باید به خود وینگ‌لونگ ۲ نگاه کرد. این پهپاد محصول شرکت صنایع هوانوردی چین (AVIC) است؛ پرنده‌ای با طول حدود ۱۱ متر و دهانه بال نزدیک به ۲۰.۵ متر که در رده پهپادهای متوسط‌ارتفاع با مداومت پروازی بالا قرار می‌گیرد. وزن برخاست آن حدود ۴۲۰۰ کیلوگرم و ظرفیت حمل محموله خارجی‌اش نزدیک به ۴۸۰ کیلوگرم اعلام شده است. شش جایگاه حمل مهمات زیر بال‌ها، امکان استفاده از ترکیب‌های مختلف تسلیحاتی را برای آن فراهم می‌کند.

وینگ‌لونگ ۲ برای یک مأموریت چندساعته طراحی شده، نه یک پرواز کوتاه و ضربتی. ماندگاری طولانی در ارتفاع، دوربین‌های الکترواپتیکی و فروسرخ و ارتباطات دوربرد به آن اجازه می‌دهد منطقه‌ای وسیع را زیر نظر بگیرد. در نسخه‌های مجهز به ارتباط ماهواره‌ای، فاصله پهپاد از ایستگاه کنترل زمینی دیگر به برد ارتباط مستقیم محدود نمی‌شود. این همان قابلیتی است که آن را برای مراقبت از مرزها، خطوط ساحلی و مناطق عملیاتی گسترده جذاب می‌کند.

اما یک پهپاد شناسایی مسلح، هرقدر هم مداومت پروازی داشته باشد، برای ادامه مأموریت باید از یک مانع عبور کند: پدافند هوایی طرف مقابل. وینگ‌لونگ ۲ برخلاف جنگنده‌های رزمی، سرعت و چابکی بالایی ندارد. ابعاد بزرگ و سرعت نسبتاً محدود آن باعث می‌شود در صورت کشف و قرار گرفتن در محدوده درگیری سامانه‌های پدافندی، با تهدید جدی روبه‌رو شود. ماندن طولانی در آسمان برای چنین پرنده‌ای مزیت است؛ اما همین حضور طولانی، فرصت بیشتری هم برای کشف و رهگیری آن ایجاد می‌کند.

تجربه لیبی؛ جایی که وینگ‌لونگ ۲ وارد میدان شد

نام این پهپاد پیش از تحولات اخیر یمن، در جنگ لیبی هم بارها مطرح شده بود. در آن جنگ، وینگ‌لونگ ۲ در اختیار نیروهای وابسته به خلیفه حفتر قرار گرفت و در عملیات شناسایی و حمله به اهداف زمینی به کار رفت. گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل درباره لیبی در سال ۲۰۱۹، جزئیات قابل‌توجهی از عملکرد این پهپاد و تجهیزات همراه آن ثبت کرده است.

بر اساس اطلاعات این گزارش، وینگ‌لونگ ۲ با استفاده از ارتباط ماهواره‌ای می‌توانست در فاصله‌ای بسیار بیشتر از محدوده ارتباط مستقیم با ایستگاه کنترل فعالیت کند. ظرفیت حمل مهمات آن نیز در مقایسه با پهپادهایی مانند بایراکتار TB۲ بالاتر بود. در همان پرونده، استفاده از موشک هوا به زمین Blue Arrow BA-۷ در کنار این پهپاد ثبت شده است؛ ترکیبی که نشان می‌داد چین تنها یک هواگرد بدون سرنشین صادر نکرده، بلکه امکان تجهیز آن به مهمات هدایت‌شونده را نیز فراهم کرده است.

لیبی یک درس مهم برای ارتش‌های منطقه داشت: پهپادهای سنگین شناسایی مسلح می‌توانند در محیطی که پوشش پدافندی محدود است، به ابزار مؤثری برای مراقبت و حمله تبدیل شوند. اما وقتی طرف مقابل توان کشف و مقابله با آنها را به دست بیاورد، معادله تغییر می‌کند. سرنوشت پهپادهای وینگ‌لونگ ۲ در میدان یمن را باید در همین چارچوب دید؛ جایی که توان ماندگاری و حمل مهمات، به‌تنهایی برای تضمین ادامه مأموریت کافی نیست.

یازده فروند؛ هزینه‌ای که برای ریاض بالا می‌رود

سرنگونی یازدهمین وینگ‌لونگ ۲، موضوع را از یک خبر مربوط به سقوط یک پهپاد فراتر می‌برد. این خانواده از محصولات مهم صادرات دفاعی چین به شمار می‌رود و عربستان نیز برای تقویت توان شناسایی و تهاجمی خود از چنین سامانه‌هایی استفاده کرده است. از دست رفتن پیاپی این پرنده‌ها، هم هزینه جایگزینی تجهیزات را به نیروی بهره‌بردار تحمیل می‌کند و هم برنامه‌ریزی عملیاتی برای استفاده از آنها را دشوارتر می‌سازد.

هزینه واقعی فقط قیمت خرید پهپاد نیست. آموزش خلبانان و اپراتورها، نگهداری موتور، تعمیر تجهیزات الکترونیکی، تأمین قطعات، آماده‌سازی مهمات و حفظ شبکه ارتباطی، همگی بخشی از هزینه بهره‌برداری هستند. وقتی یک پهپاد در مأموریت رزمی از دست می‌رود، بخشی از این سرمایه‌گذاری نیز همراه آن از چرخه عملیاتی خارج می‌شود.

نکته دیگر، اثر این اتفاق بر بازار صادراتی چین است. خریداران تجهیزات نظامی فقط به تصاویر نمایشگاهی و مشخصات اعلام‌شده سازنده نگاه نمی‌کنند؛ سابقه عملکرد محصول در میدان نبرد نیز برایشان اهمیت دارد. وینگ‌لونگ ۲ در لیبی توانایی‌های خود را نشان داد و حالا در یمن با میدان متفاوتی روبه‌رو شده است؛ میدانی که در آن پدافند یمنی توانسته بارها پرنده‌های این خانواده را هدف قرار دهد.

برای نیروهای مسلح یمن، سرنگونی یک پهپاد شناسایی مسلح فقط حذف یک هواگرد از آسمان نیست؛ مختل کردن بخشی از زنجیره مراقبت، جمع‌آوری اطلاعات و پشتیبانی هوایی طرف مقابل است. پهپادی که قرار است مسیر تحرک نیروها را رصد کند و اطلاعات را به مرکز فرماندهی برساند، وقتی از آسمان حذف می‌شود، یک شکاف اطلاعاتی و عملیاتی بر جای می‌گذارد.

وینگ‌لونگ ۲ همچنان از پهپادهای مهم و توانمند در بازار تسلیحات جهان است؛ اما یازده مورد سرنگونی اعلام‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن، تصویر متفاوتی از عملکرد آن در یک میدان پدافندی فعال ارائه می‌کند. برای عربستان، مسئله فقط خرید پهپادهای بیشتر نیست؛ مسئله این است که چگونه می‌خواهد از سرمایه‌ای محافظت کند که قرار بوده برتری اطلاعاتی و عملیاتی برایش بسازد.