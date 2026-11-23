قیمت لوکانو L ۷ و L ۸ جهش کرده؛ اما در بازارهای جهانی همین خودروها با قیمت و طرح‌های مالی متفاوت عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، ظاهراً مکث‌موتور برای لوکانو یک بازار جداگانه تعریف کرده است؛ بازاری که در آن L۷ باید ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و خریدار L۸ هم با رقم ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان روبه‌رو شود. این قیمت‌ها در حالی اعلام شده‌اند که همین خانواده خودرو در بازارهای خارجی با نام اصلی جیکو عرضه می‌شود و بررسی قیمت‌ها و پیشنهادهای رسمی فروش آن، پرسش‌های جدی درباره سیاست قیمت‌گذاری مکث‌موتور ایجاد می‌کند.

افزایش قیمت دو محصول فقط یک تغییر عددی در فهرست فروش نیست. وقتی قیمت L۷ و L۸ بیش از ۵۰ درصد بالا می‌رود، شرکت باید توضیح بدهد چه اتفاقی در هزینه تولید، تأمین، واردات قطعات یا ساختار عرضه افتاده که چنین افزایشی را توجیه می‌کند. اگر پاسخ، افزایش هزینه‌های ارزی و تولید است، باید روشن شود سهم هر عامل چقدر بوده است. اعلام یک عدد تازه، بدون توضیح درباره مبنای محاسبه آن، پاسخ خریدار نیست.

مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که مکث‌موتور هم‌زمان با این افزایش قیمت، طرح‌های فروش اقساطی ۲۴ تا ۶۰ماهه را تبلیغ می‌کند. در یکی از طرح‌های بلندمدت L۸، مجموع پرداختی خریدار طبق اطلاعات ارائه‌شده به رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی مشتری ممکن است برای خودرویی که قیمت نقدی آن ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده، بیش از دو برابر این مبلغ تعهد مالی بپذیرد.

البته فروش اقساطی به‌خودی‌خود ایرادی ندارد؛ مسئله، هزینه واقعی تأمین مالی و فاصله قیمت نقدی با مجموع پرداختی است. شرکتی که از بازپرداخت ۶۰ماهه حرف می‌زند، باید پیش‌پرداخت، مبلغ هر قسط، تعداد چک‌ها، نرخ مؤثر تأمین مالی و مجموع نهایی دریافتی را بی‌ابهام در اختیار مشتری بگذارد. مشتری قرار نیست با دیدن مبلغ یک قسط تصمیم بگیرد و چند سال بعد متوجه شود برای خرید خودرو چه هزینه‌ای پرداخته است.

جیکو در بازار جهانی چه پیشنهادی دارد؟

برای مقایسه، لازم نیست سراغ خودروسازان اروپایی یا برندهای گران‌قیمت برویم. کافی است قیمت و شرایط فروش رسمی جیکو را در چند بازار بررسی کنیم؛ همان خودرویی که در ایران با نام لوکانو به فروش می‌رسد.

در فرانسه، JAECOO ۷ هیبریدی با قیمت پایه ۲۹ هزار و ۹۹۰ یورو عرضه می‌شود. پیشنهاد رسمی این شرکت برای این مدل، پرداخت ماهانه ۳۴۹ یورو بدون پیش‌پرداخت در قالب قرارداد اجاره بلندمدت است. نسخه پلاگین‌هیبرید نیز از ۳۵ هزار و ۹۹۰ یورو قیمت دارد و پیشنهاد ماهانه آن از ۴۱۹ یورو آغاز می‌شود. این قراردادها فروش اقساطی با انتقال قطعی مالکیت نیستند؛ اجاره بلندمدت‌اند و باید با همین عنوان مقایسه شوند.

جیکو در فرانسه ! با خدمات ویژه

در بریتانیا، پیشنهادهای فروش جیکو حتی شکل متفاوت‌تری دارند. در وب‌سایت رسمی این برند، JAECOO ۷ پلاگین‌هیبرید با قیمت پایه ۳۵ هزار و ۱۷۰ پوند معرفی شده و برای آن طرح تأمین مالی PCP با نرخ تبلیغ‌شده صفر درصد APR نیز وجود دارد. قسط ماهانه این پیشنهاد از ۴۰۹ پوند آغاز می‌شود. برای JAECOO ۸ هم قیمت پایه ۴۵ هزار و ۵۰۰ پوند و پیشنهاد PCP با نرخ ۲.۹ درصد APR اعلام شده است.

این ارقام به معنای خرید بدون هزینه یا شرایط یکسان برای همه مشتریان نیستند. قراردادهای PCP معمولاً پیش‌پرداخت، محدودیت پیمایش و مبلغ نهایی یا پرداخت بالون دارند و شرایط دقیق هر پیشنهاد باید در قرارداد دیده شود. اما نکته روشن است: خود شرکت در بازار بریتانیا برای فروش محصولاتش از ابزارهای متنوع تأمین مالی استفاده می‌کند و حتی برای یکی از نسخه‌های JAECOO ۷ نرخ صفر درصد APR تبلیغ کرده است.

حالا این پیشنهادها را کنار طرح‌های مکث‌موتور بگذارید. در ایران، بازپرداخت طولانی‌مدت می‌تواند مجموع دریافتی شرکت را به چند برابر قیمت نقدی برساند؛ در بریتانیا، جیکو برای نسخه‌ای از همین خانواده پیشنهاد تأمین مالی با نرخ صفر درصد ارائه می‌کند. تفاوت بازارها، مالیات، تعرفه، هزینه حمل، نرخ ارز و ساختار قراردادها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما این تفاوت‌ها مجوزی برای مبهم ماندن هزینه نهایی خرید در ایران نیست.





قیمت جهانی یک طرف، فاکتور ایرانی طرف دیگر

مکث‌موتور احتمالاً برای فاصله قیمت ایران با بازارهای خارجی، فهرستی از هزینه‌ها دارد: تعرفه و عوارض، هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل، مونتاژ، تأمین قطعات و محدودیت‌های تجاری. هیچ‌کدام از این عوامل را نمی‌توان از محاسبه قیمت خودرو حذف کرد. اما اگر این هزینه‌ها قرار است افزایش چند ده درصدی قیمت را توجیه کنند، باید سهم و اثرشان قابل بررسی باشد.

یک نکته دیگر هم وجود دارد: مقایسه قیمت خودرو فقط با نرخ ارز، کار را تمام نمی‌کند. باید دید مشتری در هر بازار چه نسخه‌ای تحویل می‌گیرد، چه تجهیزاتی دارد، ضمانت آن چگونه است، خدمات پس از فروش چه تعهدی می‌دهد و قرارداد فروش چه هزینه‌های پنهانی دارد. مکث‌موتور اگر معتقد است قیمت‌های ایران با توجه به شرایط بازار منطقی است، می‌تواند همین اطلاعات را منتشر کند و نشان بدهد اختلاف قیمت از کجا آمده است.

مسئله فقط گران شدن L۷ و L۸ نیست؛ مسئله این است که خریدار ایرانی با چه مبنایی باید این قیمت را بپذیرد. وقتی قیمت نقدی بالا می‌رود و مجموع پرداخت اقساطی فاصله بیشتری با آن پیدا می‌کند، دیگر عبارت‌هایی مثل فروش ویژه و بازپرداخت بلندمدت نمی‌توانند جای توضیح اقتصادی را بگیرند.

مکث‌موتور باید یک بار روشن و دقیق به چند سؤال پاسخ بدهد: قیمت جدید هر مدل بر اساس چه هزینه‌هایی محاسبه شده؟ مجموع دریافتی در طرح‌های ۶۰ماهه چقدر است؟ نرخ مؤثر تأمین مالی چیست؟ چرا در بازار بریتانیا برای یکی از نسخه‌های همین خانواده نرخ صفر درصد تبلیغ می‌شود، اما خریدار ایرانی با چنین هزینه سنگینی روبه‌روست؟

جیکو در بازارهای خارجی برای فروش محصولش قیمت مشخص و پیشنهاد مالی اعلام می‌کند. مکث‌موتور هم باید درباره قیمت‌هایی که در ایران مطالبه می‌کند، به همان اندازه شفاف باشد. نمی‌شود از اعتبار یک برند جهانی برای فروش استفاده کرد، اما وقتی نوبت به توضیح قیمت و شرایط پرداخت می‌رسد، همه‌چیز پشت یک جدول اقساط پنهان بماند.

اصلا حرف من نویسنده این است : بیشتر از اروپا و سخت تر از همه مشتری ها در جهان از ایران پول دریافت میکنید ! چرا درست خدمات نمیدهید ؟! اصلا مگر این خودرو چه برتری دارد ؟ چون خوشگل است باید 30 میلیارد پول بدهیم !