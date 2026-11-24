یه گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه در شرایط فشار اقتصادی و فضاسازی‌بیرونی و تلاش دشمنان برای مخدوش کردن اقدامات دولت برای خدمت‌رسانی شاهد برخورد غیرمنصفانه برخی رسانه‌ها با رئیس‌جمهوری هستیم، تصریح کرد: از این موضوع هیچ غمی نداریم چون باور داریم هرکسی کاری را می‌کند که رسالت خود می‌داند و رسالت این دولت، خدمت‌رسانی است.

وی ادامه داد: پزشکیان صرفه‌جویی را از دولت و از خودش و خانواده‌اش شروع کرد. فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی ناشی از تحریم‌های خشن و ظالمانه است اما روشن نگه داشتن چراغ صنعت، اولویت دولت است. دکتر پزشکیان نهج‌البلاغه‌خوان و قرآنخوان و عامل به آن‌ها هستند و چون عامل هستند مورد هجمه قرار می‌گیرند اما این هجمه‌ها بر محبوبیتش اثر مثبت خواهد داشت چراکه مردم به بلوغ اجتماعی رسیدند.

سخنگوی دولت با تبریک روز زن، گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا تا پایان سال هرهفته ۵۰۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل می‌شود. رئیس‌جمهوری تاکید دارد واحدهای تکمیل شده را به مردم تحویل دهیم. به مناسبت روز معلولین نیز وزارت راه به تمامی خانواده‌هایی که ۵ معلول به بالا دارند، خانه می‌خرد و تحویل می‌دهد.

مهاجرانی با بیان اینکه ۱۵۶۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اضافه شده است، افزود: وزارت راه و شهرسازی ۱۵۶۰ دستگاه را تاکنون خریداری کرده است و پرداخت تسهیلات بانکی به حدود ۵۰۰۰ راننده را نیز شاهد هستیم.

وی گفت: در راستای حفظ اشتغال پایدار درشرایطی که شاهد جنگ اقتصادی هستیم؛ در دوره هفت‌ماهه اخیر بیش از ۴۰۰ همت تامین مالی با استفاده از چهار ابزار نوین برای بنگاه‌ها انجام شده است. همچنین رشد بیش از دوبرابری سرانه آموزشی مدارس را داشته‌ایم که کمک می‌کند مدیران مدارس با اقتدار امورات مدرسه را انجام دهند. این رقم از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

سخنگوی دولت افزود: بیش از ۹۰ درصد کاهش هزینه در سرشماری اخیر داشتیم و رتبه ایران ۲۰ پله بهتر شده است. طبق وعده دولت مبنی بر پرداخت به کارمندان شرکتی به صورت ذی نفع نهایی، این امر در سه شرکت محقق شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مالیات، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نگاه گسترده کردن چتر مالیاتی برای کمتر شدن فرار مالیاتی دارد و نگاه افزایش فشار به اصناف کوچک و شهروندان و خانوارها ندارد. بنابراین به جای افزایش نرخ، پایه‌های مالیاتی جدید را شناسایی می‌کند و جلوی فرار را می‌گیرد و در معافیت مالیاتی بازنگری می‌کند. از وظایف سازمان امور مالیاتی این است از کسانی که مالیات را به هر دلیل پرداخت نمی‌کند مالیات بستاند و اقداماتی نظیر ساخت بیمارستان انجام دهد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سقاب اصفهانی درباره بنزین و واکنش‌ها به آن و اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای برکناری آقای سقاب اصفهانی دارد، افزود: من از هر آنچه ذهن مردم را بهم می‌ریزد و مشوش می‌کند و پیام‌هایی که سیگنال‌های متداول دارد و باعث آزار مردم می‌شود عذرخواهی می‌کنم. سخنگوی رسمی دولت در خدمت شما است و برای برخی طرح‌ها مثل بنزین و اصلاحات آرد و نان سخنگوهای مشخص تعیین شده است.سیاست دولت این است سیاست‌های اقتصادی از طریق سخنگوی دولت و سخنگویان تخصصی بیان شود. رئیس‌جمهوری هرآنچه طبق صلاح کشور باشد انجام می‌دهد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره سازمان هوش مصنوعی، گفت: ستاد هوش مصنوعی ذیل معاونت اول با دبیری معاونت علمی ریاست جمهوری در حال انجام کار است. نگاهمان این است بدون ایجاد ساختار اقدامات را انجام دهیم، ساختار در خدمت اهداف است و از هرچه ساختار قانونی باید داشته باشد دولت تبعیت خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ خارج از تهران به استان‌های مربوطه، تصریح کرد: گزارشی در دولت مبنی بر این امر داده و مقرر شد جلسه‌ای با حصور وزرای مربوطه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل و ظرف یک ماه آینده تصمیم گیری شود. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده تا پایان شهریور حداقل ۷۰ درصد بانک‌های هر استان در همان استان با اعتبار خاص کار خود را انجام دهند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به بانک‌های ناتراز و شرایط بانک آینده یادآور شد: بانک مرکزی روی این امر توجه ویژه دارد و جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها را می‌گیرد. فرآیند گزیر بانک آینده در حال طی شدن و زمان‌بر است. نگهداری اموال مردم و مراقبت از اینکه بانک‌ها دچار ناترازی نشوند جزو اولویت‌های بانک مرکزی است.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره شائبه گرانی نان و لزوم توضیح دولت در این زمینه، بیان کرد: در مورد اطلاع‌رسانی در خصوص آرد و نان باید بیشتر با مردم صحبت کرد. اصولا تقسیم کار چنین است آنچه در سطح دولت است را سخنگوی دولت و آنچه در سطح دستگاه تخصصی است را سخنگوی دستگاه تخصصی پیش می‌برد. حتما هدف این طرح مطلقا شهروندان معمولی نیستند و کسانی هستند که مشخصا برای سود به سمتی می‌روند که از قیمت آرد و نان شهروند استفاده کنند. گندم را از گندمکار بالای ۵۰ هزار تومان می‌خریم و آرد را به نانوایی ۹۰۰ تومان تحویل می‌دهیم و این فاصله یعنی یارانه پنهان. آنچه دولت باید هزینه کند اگر به درستی مدیریت شود باید برای حقوق کارمندان و زیرساخت بهداشتی و صنعتی هزینه شود.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وزیر اطلاعات به مجلس و اصلاح قانون وزارتخانه، یادآور شد: انتخاب سریع وزیر از موضوعات مورد توجه رئیس جمهور است و یک فوریت موضوع در مجلس تصویب شده است و تعاملات دولت با مجلس ادامه دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات رئیس‌جمهوری و طرح این موضوع که ممکن چنین سخنانی پالس ضعف از ایران به جهان از مخابره کند، تاکید کرد: رئیس‌جمهوری صادق، امین، پاکدست و مومن به معنای واقعی است. اسم این امر پالس ضعف نیست بلکه اعتماد و محرم دانستن مردم است. باور داریم حفظ اقتدار با همراهی مردم معنا می‌شود و باید اعتماد مردم را با صداقت حفظ کنیم. مردم اگر از رئیس‌جمهوری غیرواقع بشوند اعتماد خود را از دست می‌دهند. بیان شفاف مسائل احترام به بلوغ اجتماعی مردم و پذیرش مسائل یکی از اصول حل مسائل است.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره عرضه بدون پلاک ۱۰ هزار خودرو به بازار و ورود دادستانی به این موضوع، ادامه داد: منافع مردم خط قرمز دولت است که دولت با هیچکس درباره آن شوخی ندارد. سازمان حمایت، مکاتبه با مراجع قضایی داشته و مقرر شده است تا زمان اعلام نتیجه قبلی از خروج جلوگیری شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پرونده سوگند صیادی و اقدامات معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این زمینه و سرنوشت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، اظهار کرد: اگر به اندازه کافی در موضوعاتی نظیر اورژانس اجتماعی کار کرده بودیم کار به اینجا نمی‌رسید. منشاء این موضوعات چه اختلال خانواده باشد چه فرد مشکل داشته باشد؛ باید با مداخلات خانواده جلویش گرفته شود. در مدرسه طرح نماد اجرا می‌شود و در کشور اورژانس اجتماعی داریم اما به‌درستی در این امر کار نکردیم.

وی ادامه داد: آقای عارف بر برنامه ملی «ارتقا احساس امنیت زنان و خانواده» تاکید دارد، اگر به جمع‌بندی برسند همین مسیر ادامه پیدا می‌کند و اگر به جمع بندی نرسند، لایحه «رومینا» که اکنون اصلاحاتی بر آن انجام شده و مربوط به مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی است، ارائه می‌شود.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره تورم ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی برخی کالاها و آزادسازی قیمت برخی کالاهای دیگر، تاکید کرد: شرایط جنگی تورم را افزایش می‌دهد. جنگ دو پیامد تورم و رکود دارد. دو سال است درگیر جنگ رودررو هستیم. شرایط جنگی و محدودیت تجاری که شاهدیم به عنوان دستاورد به آن می‌نازند، باعث شده امروز برای تحویل محصولی که پیش‌تر در بندر امام خمینی تحویل داده می‌شد، مسیر را دور بزنیم.

سخنگوی دولت افزود: این مسائل باعث افزایش هزینه می‌شود و بر تولید فشار وارد می‌کند. دولت موظف است از صنایع حفاظت کند، بخشی از صنایع ما صنایع خصوصی است. باید تعادلی ایجاد کنیم بین قیمت کالاها و اینکه صنایع نیروهای خود را نگه دارند و دچار مسئله بیرون‌رفت نیرو نشویم. دقت در کالابرگ و رساندن آن به افراد آسیب‌پذیر و حذف برخی از همین رو انجام شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فقدان هماهنگی بین ارکان دولت در اطلاع‌رسانی در زمینه مسائل مهم نظیر بنزین و آرد و نان، اظهار کرد: درباره بنزین نمی‌پذیرم که با مردم صحبت نکردیم. درباره برخی اظهار نظرها عذرخواهی می‌کنم. نباید مردم را عصبانی کنیم، به اندازه کافی فشار روی مردم هست. ارجاع به گزارش روزنامه اطلاعات می‌دهم؛ ما به عنوان دولت متوجه اعداد هستیم. لذا از هر اظهار نظری که مردم را عصبانی می‌کند عذرخواهی می‌کنیم. درباره موضوع آرد باید گفت اساس این اقدام در راستای مبارزه با فساد است. آردی که با قیمت پرداخت یارانه باید خوراک انسان شود، خوراک دام می‌شود. اما اینکه کم صحبت کردیم را می‌پذیرم و این نقد به‌جاست.

مهاجرانی با بیان اینکه پذیرش خطا کمک می‌کند مردم راحت‌تر با ما همسو شوند، ادامه داد: ۸.۵ درصد آرد مصرفی در یک استان توسط یک نفر خریداری و خوراک آبزیان شد. آیا در شرایط جنگی دولت اجازه این بذل و بخشش را دارد؟ یا باید با آن برخورد کند؟ باید بیشتر توضیح دهیم‌که هیچگونه سهمیه‌بندی برای نان شهروندان وجود ندارد بلکه موضوع مبارزه با فساد و رانت است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ضوابط مربوط به قیمت خودرو، توضیح داد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه کارا است و مطابق با ضوابط مربوط قیمت خودرو متناسب با زمان تحویل مندرج در قرارداد است‌. دسترسی شهروندان به خودروی استاندارد و باکیفیت حق مردم است. به جهت شرایطی که در آن هستیم مقداری افزایش قیمت‌وجود داشته است.

وی همچنین با اشاره به اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذر سال اجرای که با افزایش ۷۰ درصدی تعهدات بیمه تکمیلی و رسیدن سهم تامین اجتماعی از ۳۰ به ۳۵ درصد، افزود: ۳۰ درصد بدهی‌های بیمه پرداخت شد. همچنین شاهد این هستیم که حقوق کامل در طول مرخصی زایمان مطابق قانون جوانی جمعیت نیز به زنان تعلق گرفت.

منبع: ایسنا



