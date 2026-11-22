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فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در توجیه فیلم اتاق تاریک پزشکیان که با واکنش‌های منفی مواجه شده، گفت: «رفتار شجاعانه و صادقانه آقای رئیس جمهور قابل تقدیر است؛ وگرنه ایشان هم مرد جنگ است و هم اینکه به اندازه کافی بلدند که در شرایط دشوار تاب بیاورند.» زبان بدن قابل تامل خانم سخنگو پس از این ماجرا را می‌بینید.