6 دیدگاه10365 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
زبان بدن خانم سخنگو در توجیه رفتار پزشکیان
تعداد بازدید: ۳۱۳۱
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در توجیه فیلم اتاق تاریک پزشکیان که با واکنشهای منفی مواجه شده، گفت: «رفتار شجاعانه و صادقانه آقای رئیس جمهور قابل تقدیر است؛ وگرنه ایشان هم مرد جنگ است و هم اینکه به اندازه کافی بلدند که در شرایط دشوار تاب بیاورند.» زبان بدن قابل تامل خانم سخنگو پس از این ماجرا را میبینید.
نظرات بینندگان
رئیس جمهور صرفه جویی میکنه ولی اقا زاده هزار برابر اسراف میکنند نتیجه همین که مشکلات ناترازی در همه زمینه ها برطرف نمیشه
واقعا تیم اطراف رییس جمهور از بهترینها انتخاب شده اند؟؟تا حالا کسی نتونسته بود پوپولیسم خالص ۱۲۰ درصد را ارائه بدهد که ایشون ارائه دادند
خانم مهاجرانی فقط بلده ماست مالی کنه
خانم محترم
توی این شرایط جامعه موضوعات مهمی داریم.
تورم، معیشت مردم، حقوق و دستمزد کارمند و کارگران، گرانی دارو و......
چرا از اونا حرف نمیزنی؟
خوبه والا
این هم ادا و اطوار سحنگوی دولت
دمش گرم
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.