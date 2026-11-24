قاتل همدانی پس از ۴ سال در شوش تهران دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهم به قتل جوانی ۲۶ ساله در شهر همدان خبر داد که پس از ارتکاب جنایت در سال ۱۴۰۱ متواری شد بود.
به گزارش تابناک؛ سرهنگ اصغر خدایی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره تردد فردی تحت تعقیب در محدوده شوش تهران، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای پلیسی، هویت این فرد را شناسایی کردند و در عملیاتی او را در تهران دستگیر کردند. بررسی سوابق متهم نشان داد وی همان فردی است که در سال ۱۴۰۱ در جریان یک نزاع و درگیری در شهر همدان، جوانی ۲۶ ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از آن متواری شده بود.
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اختلاف بر سر محل پارک خودرو به درگیری مرگبار انجامید
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اظهارات اولیه متهم گفت: وی مدعی شده است اختلاف میان او و مقتول از موضوع پارک خودرو مقابل منزلش آغاز شده و پس از مشاجره و درگیری اولیه، مقتول محل را ترک کرده است.
به گفته متهم، چند ساعت بعد مقتول به همراه تعدادی از دوستانش به محل سکونت وی بازگشته و درگیری دیگری میان طرفین شکل گرفته است. متهم ادعا کرده در جریان این نزاع، سلاح سرد را از یکی از همراهان مقتول گرفته و با واردکردن ضربات چاقو، موجب مرگ وی شده است.
فرار از همدان و دستگیری در تهران
سرهنگ خدایی ادامه داد: متهم پس از وقوع جنایت از همدان متواری شده و مدتی در شهرهای جنوبی کشور بهعنوان کارگر روزمزد فعالیت میکرده است. وی سپس به تهران آمده و سرانجام با اقدامات پلیسی در محدوده شوش شناسایی و دستگیر شده است.
متهم پس از دستگیری برای ادامه رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.
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