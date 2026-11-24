به گزارش تابناک؛ سرهنگ اصغر خدایی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره تردد فردی تحت تعقیب در محدوده شوش تهران، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های پلیسی، هویت این فرد را شناسایی کردند و در عملیاتی او را در تهران دستگیر کردند. بررسی سوابق متهم نشان داد وی همان فردی است که در سال ۱۴۰۱ در جریان یک نزاع و درگیری در شهر همدان، جوانی ۲۶ ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از آن متواری شده بود.

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اختلاف بر سر محل پارک خودرو به درگیری مرگبار انجامید

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اظهارات اولیه متهم گفت: وی مدعی شده است اختلاف میان او و مقتول از موضوع پارک خودرو مقابل منزلش آغاز شده و پس از مشاجره و درگیری اولیه، مقتول محل را ترک کرده است.

به گفته متهم، چند ساعت بعد مقتول به همراه تعدادی از دوستانش به محل سکونت وی بازگشته و درگیری دیگری میان طرفین شکل گرفته است. متهم ادعا کرده در جریان این نزاع، سلاح سرد را از یکی از همراهان مقتول گرفته و با واردکردن ضربات چاقو، موجب مرگ وی شده است.

فرار از همدان و دستگیری در تهران

سرهنگ خدایی ادامه داد: متهم پس از وقوع جنایت از همدان متواری شده و مدتی در شهرهای جنوبی کشور به‌عنوان کارگر روزمزد فعالیت می‌کرده است. وی سپس به تهران آمده و سرانجام با اقدامات پلیسی در محدوده شوش شناسایی و دستگیر شده است.

متهم پس از دستگیری برای ادامه رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.



