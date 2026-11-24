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عکس: آلاسکا در تاریکی فرو رفت!
شب گذشته خورشید در آلاسکا غروب کرد. تصاویری از آغاز شب قطبی آلاسکا را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، شب گذشته خورشید در آلاسکا غروب کرد و تا ۶۵ روز دیگر طلوع نخواهد کرد!
تصاویری از آغاز شب قطبی آلاسکا را مشاهده میکنید.
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نظرات بینندگان
جالبه بهمون ثابت شد این ضرب المثل هر جا که بری آسمان همین رنگ درست نیست .
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