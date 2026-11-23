کپی پیوندچاپ23 دیدگاه139839 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم نبض خبرویدیویی که پس از فوت غلامرضا نیکخواه وایرال شد تعداد بازدید: ۴۱۳۵۰ تعداد بازدید: ۴۱۳۵۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203796 | 139839 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۵:۵۲ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن ویدیویی که پس از فوت غلامرضا نیکخواه وایرال شد و حال و هوای این بازیگر بوشهری را با خود داشت، میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203796/ گزارش خطا پسندها: 3 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرغلامرضا نیکخواه مطالب مرتبطاز تئاتر بوشهر تا «مرد هزارچهره» و «جوکر» ؛ روایت زندگی و کارنامه غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲غلامرضا نیکخواه درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴سکانسهایی از فیلم جزایر قناریتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸سکانسهایی از فیلم قیفتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴سکانسهایی از فیلم دور زدن ممنوعتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱سکانسهایی از فیلم سینمایی هتلتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۷اهالی سینما در جشنی در روز ملی سینماتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶بازسازی سکانس سریال عطاران توسط پزشکیان!تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱سکانسهایی از فیلم فسیلتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹سکانسهایی از فیلم بخارستتاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶سکانسهایی از فیلم گنجشکک اشی مشیتاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۲۳ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۳ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۴ +۰ −۰ پاسخ عمو رضا روحت شاد یات گرامی ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۳۸ +۸ −۰ پاسخ واقعا دلمون گرفت ..... ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۳۵ +۹ −۰ پاسخ اگر کسی نمی دانست ایشان بازیگر هست و سریال می بیند در حدی طبیعی بازی می کرد که آدم فکر می کرد واقعی است... تسلط عجیبی روی تئاتر داشت و هنرپیشه بزرگی بود و اسمش جاوید شد البته شاید کمی زود رفت و ایکاش می ماند و آثار بیشتری از او می ماند هرچند که خاطرات خوبی از ایشان برای ما ماند. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۹:۳۶ +۱۲ −۰ پاسخ رحمت خداوند بر تو جناب نیکخواه ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۵۴ +۹ −۵ پاسخ شما حرف زدن این مرحوم رو با پزشکیان مقایسه کنین ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۶:۵۴ +۱۱ −۰ پاسخ روحش جاودانه بی تکرار ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۵:۱۸ +۱۵ −۰ پاسخ خدا بیامرزه روحش شاد یادش گرامی هنرمند دوست داشتنی خیلی با کارات حال کردم خندیدم فقط الان میتونم بگم روحت شاد مکانت بهشت برین باشد مستضعف ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۳:۱۸ +۴۵ −۰ پاسخ یاد وخاطرش در ذهن تمام ایرانیان باقی خواهد ماند ،خدایش بیامرزد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۱:۵۹ +۲۹ −۰ پاسخ خدا رحمتش کنه کیوان ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۳۵ +۶۴ −۰ پاسخ روحت شاد مرد.خیلی ما رو خندوندی ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۴۶ +۵۵ −۰ پاسخ روجش شاد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۰ +۵۷ −۰ پاسخ روحش شاد کلی مردم را شاد کرد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۴۸ +۲۲ −۰ پاسخ خدا رحمتش کند ، نمی دانستم ایشان بوشهری هستند. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۲۳ +۲۱ −۰ پاسخ یادش گرامی ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۵۶ +۸ −۰ پاسخ دوست داشتنیچقدر بد موقعی رو واسه رفتن انتخاب کردی! دلمون غم داره، به بودنت و خندوندنات احتیاج داره.حیف و صد حبفروحت در آرامش ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۵۵ +۷ −۰ پاسخ 😭😭😭😭😭😭😭😭 س م ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۴۷ +۷ −۰ پاسخ چقدر ناراحت شدیم حیف بود یادش گرامی ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۱۳ +۸ −۰ پاسخ خیلی مرد نازنینی بود، خدا رحمتش کنه محمد ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۰۲ +۹ −۰ پاسخ خدا رحمتش کنه. چقدر خنده به خاطر حضور و وجود این بازیگر توانا بر لبان ما نقش بست و میان این همه گرفتاری ها و مشغله های زندگی چه شبها که لحظاتی رو با هنرمندی مرحوم نیکخواه به خوشی سپری کردیم و اوقات خوشی رو تجربه کردیم. روحش شاد و روانش در آرامش باشه. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۶:۵۳ +۷ −۰ پاسخ سریالش هم پخش شد و فوت کرد و در یادها خواهد ماند دیدگاههای بیشتر دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
عمو رضا روحت شاد یات گرامی
واقعا دلمون گرفت .....
اگر کسی نمی دانست ایشان بازیگر هست و سریال می بیند در حدی طبیعی بازی می کرد که آدم فکر می کرد واقعی است... تسلط عجیبی روی تئاتر داشت و هنرپیشه بزرگی بود و اسمش جاوید شد البته شاید کمی زود رفت و ایکاش می ماند و آثار بیشتری از او می ماند هرچند که خاطرات خوبی از ایشان برای ما ماند.
رحمت خداوند بر تو جناب نیکخواه
شما حرف زدن این مرحوم رو با پزشکیان مقایسه کنین
روحش جاودانه بی تکرار
خدا بیامرزه روحش شاد یادش گرامی هنرمند دوست داشتنی خیلی با کارات حال کردم خندیدم فقط الان میتونم بگم روحت شاد مکانت بهشت برین باشد
یاد وخاطرش در ذهن تمام ایرانیان باقی خواهد ماند ،خدایش بیامرزد
خدا رحمتش کنه
روحت شاد مرد.خیلی ما رو خندوندی
روجش شاد
روحش شاد کلی مردم را شاد کرد
خدا رحمتش کند ، نمی دانستم ایشان بوشهری هستند.
یادش گرامی
دوست داشتنی
چقدر بد موقعی رو واسه رفتن انتخاب کردی! دلمون غم داره، به بودنت و خندوندنات احتیاج داره.
حیف و صد حبف
روحت در آرامش
😭😭😭😭😭😭😭😭
چقدر ناراحت شدیم حیف بود یادش گرامی
خیلی مرد نازنینی بود، خدا رحمتش کنه
خدا رحمتش کنه. چقدر خنده به خاطر حضور و وجود این بازیگر توانا بر لبان ما نقش بست و میان این همه گرفتاری ها و مشغله های زندگی چه شبها که لحظاتی رو با هنرمندی مرحوم نیکخواه به خوشی سپری کردیم و اوقات خوشی رو تجربه کردیم. روحش شاد و روانش در آرامش باشه.
سریالش هم پخش شد و فوت کرد و در یادها خواهد ماند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.