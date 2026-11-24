وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانع نشدند و به میدری کارت زرد دادند.
به گزارش تابناک؛ در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۳ آذر) مجلس شورای اسلامی سوال زینب قیصری از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا این وزارتخانه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری عمل نمیکند و علت بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو چیست.
بعد از پاسخهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیصری اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده است؛ لذا پاسخهای وزیر به رأی مجلس گذاشته شد.
در نهایت نمایندگان با ۱۰۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس از پاسخهای میدری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
گفتنی است، قالیباف اعلام کرد این سومین کارت زرد مجلس به میدری است.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
وضعیت مملکت رو همه میبینیم کار از کارت گذشته،
در فوتبال دو کارت زرد منجر به اخراج میشه ولی در وزارتخانه کار که عهده دار مسئولیت میلیونها نفر کارگر و بازنشسته است و پدر صاحب بچه همه رو درآورده خبری از استیضاح و اخراج نیست . واقعا جواب خدا را چه خواهید داد ؟
کارت سیاه باید بهش بدن که بالاتر از سیاهی رنگی نیست
کارت سیاه هم کمشه
سه تا کارت زرد هم به پزشکیان بدید
کارت زرد چه مشکلی از مشکلات مردم که به خاطر بی کفایتی امثال این اقای وزیر مسببش هستند کم میکنه؟
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