به گزارش تابناک؛ سید محمدرضا هاشمیان، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه با تشریح آخرین وضعیت افزایش بیماری‌های تنفسی و گردش ویروس آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش مراجعات بیماران تنفسی به بیمارستان‌ها در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه تهران، هستیم و آمارهای نظام مراقبت آزمایشگاهی نیز از افزایش قابل توجه موارد مثبت آنفلوآنزا حکایت دارد.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به هفته منتهی به ۲۲ آبان افزود: میزان نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا که پیش‌تر حدود ۲۶,۳ درصد گزارش شده بود، در نظام مراقبت آزمایشگاهی به حدود ۵۵.۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش گردش ویروس در جامعه است، اما باید توجه داشت که درصدهای اعلام‌شده مربوط به نمونه‌های آزمایش‌شده در نظام مراقبت هستند و نمی‌توان آنها را به‌عنوان میزان شیوع بیماری در کل جمعیت کشور در نظر گرفت.

هاشمیان با تأکید بر ضرورت تفکیک آمار نمونه‌های مثبت از میزان ابتلای عمومی تصریح کرد: این آمارها مربوط به افرادی است که با علائم بالینی به مراکز درمانی مراجعه کرده و از آنها نمونه‌گیری شده است؛ بنابراین تعمیم مستقیم این درصدها به کل جامعه، برداشت دقیقی از وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری نخواهد بود.

چرا کودکان بیشتر در معرض ابتلا هستند؟

رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به سهم قابل توجه کودکان در موارد ابتلا گفت: تفاوت وضعیت ایمنی کودکان با بزرگسالان، حضور در محیط‌های پرتراکم مانند مدارس و مهدکودک‌ها، تماس‌های نزدیک و فعالیت‌های گروهی از جمله عواملی هستند که انتقال ویروس را در این گروه سنی تسهیل می‌کنند.

وی ادامه داد: کودکان معمولاً در رعایت آداب تنفسی و اصول بهداشتی دقت کمتری دارند و تماس‌های مکرر آنها با یکدیگر، زمینه انتقال بیماری را افزایش می‌دهد. همچنین ممکن است کودکان برای مدت طولانی‌تری ویروس را دفع کنند و به همین دلیل در انتقال بیماری به اعضای خانواده و سایر افراد جامعه نقش داشته باشند.

این متخصص با تأکید بر اهمیت مراقبت از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: کودکان زیر پنج سال، به‌ویژه زیر دو سال، و کودکانی که بیماری زمینه‌ای دارند، بیشتر در معرض ابتلا به موارد شدید و عوارض بیماری قرار می‌گیرند. آسم نیز از جمله بیماری‌هایی است که می‌تواند وضعیت این گروه را پیچیده‌تر کند. عفونت گوش و برخی عوارض دیگر نیز ممکن است در کودکان مبتلا مشاهده شود.

تفاوت آنفلوآنزا با سرماخوردگی و علائم هشداردهنده

هاشمیان در ادامه با تشریح تفاوت علائم آنفلوآنزا و سرماخوردگی معمولی بیان کرد: نباید هر نوع سرماخوردگی یا بیماری تنفسی را به‌معنای ابتلا به آنفلوآنزا تلقی کرد؛ زیرا بیماری‌های ویروسی متعددی با علائم مشابه در جامعه گردش دارند.

وی با بیان اینکه آنفلوآنزا معمولاً شروع ناگهانی دارد، توضیح داد: بیمار ممکن است ظرف چند ساعت احساس کند وضعیت عمومی بدنش به‌شدت تغییر کرده است، در حالی که علائم سرماخوردگی معمولاً به‌تدریج ظاهر می‌شوند. تب ناگهانی و گاه شدید، لرز، بدن‌درد، دردهای عضلانی، سردرد، خستگی و ضعف قابل توجه از نشانه‌های شایع آنفلوآنزا هستند.

این متخصص افزود: خستگی ناشی از آنفلوآنزا ممکن است چند روز تا حتی چند هفته ادامه پیدا کند، در حالی که در سرماخوردگی معمولی معمولاً شدت کمتری دارد. آبریزش بینی و عطسه از علائم برجسته سرماخوردگی هستند و گلودرد نیز در این بیماری بیشتر مشاهده می‌شود؛ در مقابل، سرفه در آنفلوآنزا می‌تواند شدیدتر باشد.

وی با اشاره به احتمال بروز عوارض ریوی در بیماران مبتلا تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های مهم در مواجهه با آنفلوآنزا، بروز ذات‌الریه یا عفونت ریوی است که می‌تواند هم‌زمان با بیماری ایجاد شود و در مواردی شرایط بسیار جدی و خطرناکی به وجود آورد.

هاشمیان تنگی نفس را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده دانست و گفت: دشواری در تنفس، تنفس سریع و غیرطبیعی و درد قفسه سینه از نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند و در صورت بروز آنها، بیمار باید فوراً تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرد.

وی افزود: اختلال هوشیاری، گیجی، خواب‌آلودگی غیرطبیعی، ضعف شدید و کاهش قابل توجه حجم ادرار نیز ممکن است در موارد شدید مشاهده شوند. حتی تشنج نیز در برخی بیماران مبتلا به شکل شدید بیماری گزارش شده است؛ بنابراین نباید اجازه داد بیماری به چنین مراحل خطرناکی برسد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه آنفلوآنزا برخلاف تصور عمومی همیشه یک بیماری خفیف نیست، اظهار کرد: این بیماری در برخی موارد می‌تواند مرگبار باشد و واکسیناسیون از جمله اقداماتی است که می‌تواند خطر عوارض شدید، مرگ‌ومیر و نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را کاهش دهد.

واکسیناسیون؛ حتی در میانه موج بیماری

رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز برای تزریق واکسن آنفلوآنزا فرصت وجود دارد، گفت: بله، همچنان امکان واکسیناسیون وجود دارد و با وجود اینکه برنامه واکسیناسیون تا حدودی دیر آغاز شده، واکسن همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از بیماری شدید محسوب می‌شود.

وی با رد این تصور که تزریق واکسن به معنای مصونیت کامل از ابتلاست، توضیح داد: واکسیناسیون لزوماً مانع ابتلای فرد به آنفلوآنزا نمی‌شود، اما می‌تواند شدت بیماری را کاهش دهد و از بروز عوارض خطرناک و مرگ‌ومیر جلوگیری کند.

هاشمیان گروه‌های در معرض خطر را شامل افراد بالای ۶۵ سال، کودکان شش‌ماهه تا پنج‌ساله، زنان باردار در تمام مراحل بارداری و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای دانست و افزود: مبتلایان به بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی و کبدی، افراد مبتلا به دیابت، کسانی که تحت شیمی‌درمانی قرار دارند یا داروهای خاص مصرف می‌کنند و همچنین افراد دارای چاقی شدید باید واکسیناسیون را جدی بگیرند.

وی همچنین کارکنان حوزه سلامت را از گروه‌هایی دانست که باید برای محافظت از خود و بیماران، واکسیناسیون را مورد توجه قرار دهند.

مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و کورتون؛ خطری فراتر از علائم بیماری

این متخصص با اشاره به اهمیت مقابله با مقاومت میکروبی، مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک را یکی از رفتارهای آسیب‌زا در درمان بیماری‌های تنفسی دانست و گفت: آنتی‌بیوتیک‌ها بر ویروس‌ها اثری ندارند و مصرف غیرضروری آنها نه‌تنها کمکی به درمان آنفلوآنزا نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه افزایش مقاومت باکتریایی را فراهم کند.

وی توضیح داد: گاهی پس از ابتلا به آنفلوآنزا، عفونت باکتریایی ثانویه نیز به بیماری اضافه می‌شود، اما این مسئله به معنای ضرورت مصرف آنتی‌بیوتیک برای همه بیماران نیست. مصرف خودسرانه این داروها ممکن است باکتری‌های حساس را از بین ببرد و به باکتری‌های مقاوم فرصت بقا و تکثیر بدهد.

هاشمیان اسهال‌های شدید ناشی از عفونت کلستریدیوئیدس دیفیسیل را از جمله عوارض احتمالی مصرف نامناسب آنتی‌بیوتیک‌ها برشمرد و تصریح کرد: وضعیت مقاومت میکروبی در جامعه و به‌ویژه در بیمارستان‌ها به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است و در بخش‌های مراقبت ویژه، آثار این مقاومت در درمان بیماران به‌خوبی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به مصرف آنتی‌بیوتیک در بخش دامداری و تأثیر احتمالی آن بر گسترش مقاومت میکروبی در محیط و جامعه گفت: یکی از اقدامات ضروری، پرهیز از نگهداری و مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک در منازل است. متأسفانه برخی افراد با مشاهده کوچک‌ترین علامت بیماری به سراغ این داروها می‌روند، در حالی که چنین رفتاری به تشدید مشکل مقاومت میکروبی منجر می‌شود.

این متخصص همچنین درباره تشخیص خودسرانه بیماری‌ها هشدار داد و افزود: آنفلوآنزا، کووید، ویروس RSV و سایر ویروس‌های تنفسی ممکن است علائم مشابهی داشته باشند و تشخیص نادرست آنها می‌تواند موجب انتخاب درمان نامناسب شود. ضمن اینکه بسیاری از گلودردها نیز منشأ ویروسی دارند و اساساً به مصرف آنتی‌بیوتیک نیاز ندارند.

هاشمیان با اشاره به داروی ضدویروس اوسلتامیویر به‌عنوان یکی از گزینه‌های درمان اختصاصی آنفلوآنزا اظهار کرد: این دارو در صورت تشخیص و تجویز پزشک می‌تواند درمان مناسبی باشد. حتی در بیمارانی که پس از گذشت ۴۸ ساعت از شروع علائم مراجعه می‌کنند نیز ممکن است تجویز آن ضرورت داشته باشد و نباید تصور کرد پس از این مدت، امکان استفاده از دارو به‌طور کامل منتفی است.

وی از دست رفتن فرصت درمان مناسب را یکی از پیامدهای تشخیص و درمان خودسرانه دانست و گفت: در برخی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، پس از بررسی سوابق بیماری مشخص می‌شود که فرصت شروع درمان در مراحل اولیه از دست رفته است. همچنین ممکن است بیمار برخی عوارض جدی مانند مشکلات قلبی یا کاهش اکسیژن خون را صرفاً به علائم معمول آنفلوآنزا نسبت دهد و برای ارزیابی پزشکی اقدام نکند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه نسبت به مصرف خودسرانه داروهای کورتونی، به‌ویژه آمپول‌های تزریقی، هشدار داد و تأکید کرد: برخلاف برخی باورهای رایج که برای درمان سریع بیماری به تزریق کورتون توصیه می‌کنند، مصرف این داروها در آنفلوآنزا می‌تواند وضعیت بیمار را بدتر کند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط درمانی کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد: در دوران کرونا، کورتون در شرایط مشخص و برای بیمارانی که دچار افت اکسیژن شده بودند، با تشخیص پزشک کاربرد داشت؛ اما آنفلوآنزا شرایط متفاوتی دارد و مصرف کورتون در این بیماری ممکن است عوارض و وضعیت بیمار را تشدید کند.

هاشمیان در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از خوددرمانی خاطرنشان کرد: هر سرفه‌ای به معنای ابتلا به آنفلوآنزا نیست و هر مورد آنفلوآنزا نیز الزاماً خفیف نخواهد بود. تشخیص اشتباه و استفاده از داروهای نامناسب می‌تواند فرصت درمان صحیح را از بیمار بگیرد و زمینه بروز عوارض جدی را فراهم کند.

منبع: تسنیم



