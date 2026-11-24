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رونمایی موشکی ایران در اوج تنش با آمریکا
نیوزمکس نوشت: ایران از یک موشکانداز جدید رونمایی کرده است که قادر به شلیک همزمان دو موشک از یک پایگاه نظامی زیرزمینی است.
به گزارش تابناک؛ رسانه آمریکایی نیوزمکس گزارش داد: ایران از یک موشکانداز جدید رونمایی کرده است که قادر به شلیک همزمان دو موشک از یک پایگاه نظامی زیرزمینی است.
این رسانه آمریکایی نوشت: این نمایش نشاندهنده عزم تهران برای حفظ قابلیتهای نظامی خود علیرغم ماهها حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل است.
منبع: همشهری
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