2193بازدید
تصویر مظفرالدینشاه در یک مجله فرانسوی؛ سال ۱۲۷۹
تصویر مظفرالدینشاه قاجار را در مجله فرانسوی ژورنال اونیورسل تماشا میکنید. تاریخ ۲۰ ژئیه ۱۹۰۰ برابر با ششم مرداد ۱۲۷۹ برای این عکس ثبت شده است.
به گزارش تابناک؛ تصویر مظفرالدینشاه قاجار را در مجله فرانسوی ژورنال اونیورسل تماشا میکنید. تاریخ ۲۰ ژئیه ۱۹۰۰ برابر با ششم مرداد ۱۲۷۹ برای این عکس ثبت شده است.
بنا بر این گزارش؛ مظفرالدینشاه قاجار در همین سال نخستین سفر خود به فرنگ را انجام داد. مظفرالدینشاه در همین سفر بود که در پاریس از یک سوءقصد جان سالم به در برد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.