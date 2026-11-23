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پزشکیان: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات نیست
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور گفت: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.
به گزارش تانباک، مسعود ، رئیسجمهور امروز دوشنبه (۲ آذر) در مراسم رونمایی از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» تاکید کرد: دولت بهتنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست؛ مشارکت و همدلی مردم ضروری است.
وی گفت: نباید مردم را حذف کرد؛ باید از تمام ظرفیتهای مردمی برای حل مشکلات استفاده کرد.
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