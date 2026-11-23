

به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف الوصل امارات رفت که این مسابقه با پیروزی ۵ بر یک الوصل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور: پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، عادل‌جان خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی.

سرمربی: جواد نکونام

ترکیب الوصل: دینکو هورکاش، پدرو مالئیرو، سوفیان بوفینی، گابریل وارطا، هوگو، یحیی نادر، پورتاس، مهدی طارمی، سرجینیو، نیکولاس خیمنز و پالاسیوس.

سرمربی: روی ویتوریا

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی الوصل که از ابتدا در ترکیب این تیم حضور داشت در دقیقه ۱۸ در موقعیت تک به تک با پارسا جعفری قرار گرفته بود که با خطای محمد دانشگر متوقف شد و مدافع تراکتور با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی بیرون رفت. بعد از ۱۰ نفره شدن تراکتور کار برای نماینده ایران سخت شد و در نهایت در دقیقه ۴۴ طارمی زهرش را ریخت و الوصل را به گل اول رساند تا تیمش برنده نیمه اول باشد.

در نیمه دوم هم این الوصلی‌ها بودند که به گل رسیدند و در دقیقه ۵۵ پالاسیوس آلزاته روی پاس طارمی گل دوم الوصل را به ثمر رساند. در دقیقه ۶۱ گابریل وارتا گل سوم الوصل را به ثمر رساند. در دقیقه امیرحسین حسین‌زاده یکی از گل‌ها را برای تراکتور جبران کرد اما در دقیقه ۷۳ با دبل گلزنی طارمی اختلاف باز هم زیاد شد. در دقیقه ۳+۹۰ رناتو جونیور گل پنجم الوصل را به ثمر رساند تا تراکتور شکست سنگینی را در لیگ نخبگان آسیا تجربه کند.

تراکتور با این شکست با ۲ امتیاز در رده پانزدهم ایستاد تا تیم جواد نکونام در آستانه حذف از لیگ نخبگان آسیا قرار بگیرد.