دومین شکست تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش تابناک، در جریان هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بن محمد مهمان العین امارات بود که این دیدار با برتری دو بر یک العین به پایان رسید.

العین ۲ - ۱ تراکتور

گل‌: رمی رابیا در دقیقه ۲۱ و حسین رحیمی در دقیقه ۷۰ برای العین و تیبور هلیلوویچ در دقیقه ۵۵ برای تراکتور

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ترکیب تراکتور: پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، محمد دانشگر (۸۴ سعید کریم آذر)، دانیال اسماعیلی فر (۳+۹۰ امیرعلی خرمی)، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، صادق محرمی (۷۵ مسعود زائر کاظمینی)، شهریار مغانلو (۸۵ هادی حبیبی نژاد)، امیرحسین حسین زاده (۷۵ تومیسلاو اشترکالی).

ترکیب العین: خالد عیسی، رافائل رودریگس (۷۲ اریک)، یحیی بن‌خالق، جورجه اسکوکو، رامی ربیعه، عبدالکریم ترائوره، ماتیاس پالاسیوس، کاکو (۲+۹۰ البلوشی)، والنتینو لازارو (۸۸ نیانگ)، الحسین رحیمی (۸۸ تئون گیسلهارت) و جورجیوس جیاکوماکیس (۷۲ بلولو).

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در جدول لیگ نخبگان منطقه غرب آسیا، با این نتیجه تراکتور یک امتیازی و در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و العین با ۹ امتیاز، صدرنشین باقی ماند.