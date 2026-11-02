درخشش طارمی با الوصل در نخبگان آسیا

به گزارش تابناک، مهدی طارمی پس از دو مسابقه پیاپی در لیگ نخبگان آسیا که تلاش‌های بی‌ثمر برای باز کردن دروازه تیم‌های سعودی القادسیه و الاهلی داشت، امشب در حالی برابر نیروی هوایی عراق قرار گرفت که برای گلزنی برنامه ریخته بود و با انگیزه زیادی وارد ورزشگاه زعبیل دبی شد و توانست خیلی زود تاثیرگذاری‌اش را نشان بدهد.



طارمی که پیش از دو گل در لیگ ادنوک امارات و دو گل در جام بانک اسلامی ابوظبی به ثمر رسانده بود، اشتیاق زیادی برای انجام این کار در لیگ نخبگان آسیا داشت و امشب توانست تیمش را با گل زودهنگام پیش بیندازد تا در مسیر پیروزی مقابل نیروی هوایی عراق قرار بگیرند.



الوصل که برای پنجمین بازی رسمی پیاپی مهدی طارمی را در ترکیب و خط حمله داشت، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب مقابل نیروی هوایی عراق قرار گرفت و در حالی که طی دو بازی گذشته‌اش در لیگ نخبگان آسیا شکست خورده و یک دیدار برابر النصر عربستان به دلیل عدم سفر به ریاض انجام نداده بود، سعی در کسب پیروزی داشت که ستاره ایرانی‌اش آنها را پیش انداخت.



مهدی طارمی در دقیقه ۶ پاس در عمق نیکلاس خیمنز را با فرار سریع، در موقعیت تک به تک و با شوت زمینی که از بین پاهای گلر نیروی هوایی رد شد را تبدیل به گل اول کرد تا الوصل در ورزشگاه خانگی از نیروی هوایی پیش بیفتد.



هنوز ۱۰ دقیقه از اولین گل طارمی در لیگ نخبگان آسیا نگذشته بود که دوباره این ستاره ایرانی درخشید و این بار پاس در عمق از سمت چپ زمین را با استارت در محوطه جریمه نیروی هوایی تبدیل به موقعیت جدی کرد تا ضربه اشرف بودراما، مدافع الجزایری به ساق پای چپ او، منجر به اعلام خطا و پنالتی به سود الوصل شود.



الوصل روی پنالتی‌ای که طارمی گرفته بود، با ضربه نیکلاس خیمنز به گل دوم رسید تا پس از دو بازی ناکامی، امیدوار به کسب نخستین پیروزی در لیگ نخبگان آسیا شود که البته در دقیقه ۲۱ الحارث هاتم روی اشتباه فاجعه‌بار دینکو هورکاس، گلر کروات زردپوشان گل اول نیروی هوایی را زد و اختلاف را کمتر کرد.



طارمی بعد از گلزنی در هفته ششم لیگ ادنوک مقابل بنی‌یاس، در دیدار اخیرشان برابر کلباء در جام ریاست جمهوری امارات نتوانست در حضور ۱۰۵ دقیقه‌ای خود این کار را انجام بدهد، اما امشب دوباره دروازه حریف‌شان را باز کرد و نخستین گل آسیایی‌اش را زد.



الوصل در دقیقه ۱+۴۵ گل سوم را بازهم روی پاس در عرض خیمنز، فرار تند و تیز پدرو مالهیرو از سمت راست محوطه جریمه و ضربه تمام کننده این بازیکن پرتغالی از زاویه بسته، گل سوم را زد تا نیمه نخست را با برتری سه بر یک مقابل نیروی هوایی عراق تمام کند.

منبع: ورزش سه

