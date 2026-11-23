فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی تأکید کرد: رضا امیرخانی هر بار جهانی تازه پیش روی خواننده می‌گذاشت و صدایش از همان چند سطر اول آشنا بود.

به گزارش تابناک،، سخنگوی دولت، امشب (دوشنبه ۲ آذر) ضمن تسلیت درگذشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«از «منِ او» و «بیوتن» تا «قیدار» و «جانستان کابلستان»، رضا امیرخانی هر بار جهانی تازه پیش روی خواننده می‌گذاشت و صدایش از همان چند سطر اول آشنا بود.

درگذشتش را به خانواده‌اش، اهل قلم و همهٔ آنان که با کتاب‌هایش زندگی کرده‌اند، تسلیت می‌گویم. یادش در نوشته‌هایش زنده است.»