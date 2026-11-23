99بازدید
اظهارنظر سخنگوی دولت درباره زنده یاد رضا امیرخانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی تأکید کرد: رضا امیرخانی هر بار جهانی تازه پیش روی خواننده میگذاشت و صدایش از همان چند سطر اول آشنا بود.
به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (دوشنبه ۲ آذر) ضمن تسلیت درگذشت رضا امیرخانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«از «منِ او» و «بیوتن» تا «قیدار» و «جانستان کابلستان»، رضا امیرخانی هر بار جهانی تازه پیش روی خواننده میگذاشت و صدایش از همان چند سطر اول آشنا بود.
درگذشتش را به خانوادهاش، اهل قلم و همهٔ آنان که با کتابهایش زندگی کردهاند، تسلیت میگویم. یادش در نوشتههایش زنده است.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.