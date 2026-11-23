سازمان اطلاعات سپاه استان تهران در جریان عملیات شناسایی، یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز (ماینر) که با استفاده از سوخت گاز شهری جهت تأمین برق دستگاه‌ها فعالیت می‌کرد، در شهرستان اسلامشهر کشف و تجهیزات آن جمع‌آوری شد



به گزارش تابناک، سازمان اطلاعات سپاه استان تهران در جریان عملیات شناسایی، یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز (ماینر) که با استفاده از سوخت گاز شهری جهت تأمین برق دستگاه‌ها فعالیت می‌کرد، در شهرستان اسلامشهر کشف و تجهیزات آن جمع‌آوری شد.

توان مصرفی این دستگاه‌ها ۴۵۸ کیلووات است که طبق بررسی‌ها، میزان انرژی تولید شده با سوخت گاز در این مرکز بیش از ۴ میلیون کیلووات‌ساعت بوده که معادل مصرف ماهانه برق بیش از ۱۳ هزار خانوار در فصل گرم سال است.