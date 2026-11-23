دادستان مرکز استان فارس درباره پرونده مسمویت مشروبات الکلی در شیراز و مرودشت گفت: این پرونده به صورت ویژه و در سریع‌ترین زمان رسیدگی و با عامل یا عوامل دخیل برخورد قاطع و بازدارندهقانونی انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک از روابط عمومی دادگستری استان فارس، کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس با بیان اینکه از روز یکشنبه اول آذر گزارش‌هایی در خصوصدردریافت شد، گفت: متاسفانه در این رابطه طبق اعلام مراکز درمانی تاکنون ۳۸ نفر به مراکز درمانی دولتی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۸ نفر در این مراکز بستری هستند.

وی با بیان اینکه از ۱۵ نفر از مراجعان به مراکز درمانی زن و ۲۳ نفر مرد هستند، گفت: وضعیت جسمانی چهار نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است که هم اکنون در بخش‌مراقب‌های ویژه شیراز و مرودشتتحت درمان هستند.

دادستان مرکز استان فارس همچنین بیان کرد: مطابق گزارش مسئولین درمانی یک نفر از مصدومان که در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد، دچار مرگ مغزی شده است.

میرحاجی در ادامه با تأکید بر اینکه تحقیقات گسترده‌ای درباره تهیه، تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی زیر نظرمقام قضایی آغاز شده است، گفت: پس از دستگیری هفت نفر مظنون مرتبط با این پرونده، سه باب منزل نیز که به‌عنوان کارگاه تهیه و الصاق برچسب مشروبات الکلی خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و پلمپ شد.

وی تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه و در سریع‌ترین زمان رسیدگی و با عامل یا عوامل دخیلبرخورد قاطع و بازدارنده قانونی انجام خواهد شد.