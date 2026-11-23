سهراب بختیاری زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که شاگردانش نشان دادند تیم بزرگی هستند، گفت: بازی سختی مقابل العین امارات داشتیم اما می‌توانستیم این تیم را شکست دهیم.



به گزارش تابناک، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از تساوی مقابل العین امارات در نشست خبری این مسابقه اظهار داشت: فکر می‌کنم کسانی که این بازی را تماشا کردند از فوتبالی که دو تیم به نمایش گذاشتند لذت بردند. بازیکنان من امروز فوق‌العاده بودند و عملکرد بسیار خوبی داشتند.

وی ادامه داد: روز گذشته گفتم که از هیچ حریفی نمی‌ترسیم، اما به همه تیم‌ها احترام می‌گذاریم. امروز نیز بار دیگر نشان دادیم که استقلال چه تیم بزرگی است. ما می‌توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم و فرصت‌های خوبی برای رسیدن به این هدف داشتیم.

سرمربی استقلال با اشاره به عملکرد بازیکنان این تیم گفت: دروازه‌بان و ساختار دفاعی ما عملکرد خوبی داشتند. از طرفی موقعیت‌های زیادی هم خلق کردیم و شاید اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم، می‌توانستیم یک پیروزی شیرین به دست بیاوریم.

بختیاری‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کیفیت تیم العین عنوان کرد: آمار نشان می‌دهد العین تیمی باکیفیت و قدرتمند است، اما ما هم در این مسابقه نشان دادیم که چه تیم باکیفیت و قدرتمندی هستیم. بازی کردن مقابل العین در ورزشگاه خانگی این تیم بسیار سخت است، اما بازیکنان من متحد بودند و به معنای واقعی یک تیم را تشکیل دادند.