به گزارش تابناک؛ عسل طبیعی از دیرباز به‌عنوان یکی از کامل‌ترین و ارزشمندترین مواد غذایی در طب سنتی و پزشکی مدرن شناخته شده است. مصرف این ماده مغذی، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و به‌صورت ناشتا، تأثیرات چشمگیری بر بهبود عملکرد اندام‌های مختلف بدن، افزایش سطح انرژی و تقویت سیستم ایمنی دارد.

عسل خالص سرشار از آنزیم‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌های قوی است. زمانی که بدن پس از یک خواب شبانه وارد حالت ناشتا می‌شود، جذب مواد مغذی به حداکثر میزان خود می‌رسد و مصرف عسل می‌تواند بیشترین بهره‌وری را برای سلامتی به همراه داشته باشد.

مهم‌ترین فواید مصرف عسل طبیعی در وقت ناشتا

۱. پاکسازی دستگاه گوارش و بهبود هضم:

مصرف یک قاشق عسل طبیعی مخلوط با آب ولرم به‌صورت ناشتا، به پاکسازی روده‌ها کمک کرده و از بروز یبوست و نفخ جلوگیری می‌کند. این ترکیب حرکات روده را تنظیم کرده و اسید معده را در حد تعادل نگه می‌دارد.

۲. تقویت سیستم ایمنی بدن:

عسل دارای خواص ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدالتهابی قدرتمندی است. مصرف منظم آن در صبحگاه به بدن کمک می‌کند تا در برابر عفونت‌ها، سرماخوردگی و بیماری‌های فصلی مقاومت بیشتری داشته باشد.

۳. تأمین انرژی پایدار برای شروع روز:

برخلاف قندهای مصنوعی که باعث افت ناگهانی قند خون می‌شوند، قندهای طبیعی موجود در عسل (گلوکز و فروکتوز) به‌آرامی جذب بدن شده و انرژی پایداری را برای شروع فعالیت‌های روزانه فراهم می‌کنند.

۴. کمک به کنترل وزن و بهبود سوخت‌وساز:

عسل طبیعی برخلاف تصور عموم، به دلیل داشتن آنزیم‌های فعال، متابولیسم (سوخت‌وساز) بدن را تحریک کرده و به سوزاندن چربی‌ها کمک می‌کند. مصرف آن در صبحگاه می‌تواند احساس سیری طولانی‌تری ایجاد کرده و میل به مصرف شیرینی‌جات را در طول روز کاهش دهد.

۵. سلامت پوست و سم‌زدایی کبد:

آنتی‌اکسیدان‌های فراوان موجود در عسل به دفع سموم از بدن و پاکسازی کبد کمک می‌کنند. این فرآیند سم‌زدایی به‌مرور زمان موجب شفافیت و شادابی پوست صورت خواهد شد.

بهترین روش مصرف

برای بهره‌مندی از حداکثر خواص عسل، توصیه می‌شود یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی را در یک لیوان آب ولرم (نه داغ، زیرا آب داغ آنزیم‌های مفید عسل را از بین می‌برد) حل کرده و چند قطره آب‌لیمو ترش تازه به آن اضافه کنید و صبح‌ها پیش از صرف صبحانه بنوشید.

اگرچه عسل طبیعی خواص بی‌شماری دارد، اما افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که محدودیت‌های پزشکی خاصی دارند، باید مصرف آن را زیر نظر پزشک و در حد تعادل در برنامه غذایی خود بگنجانند. همچنین مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.