محمدولی‌خان خلعتبری تنکابنی را باید از آن شخصیت‌هایی دانست که زندگی‌شان به‌تنهایی یک دوره از تاریخ ایران را روایت می‌کند. مردی که از خاندان‌های نظامی و زمین‌دار شمال برخاست، به یکی از ثروتمندترین مالکان ایران تبدیل شد، در دستگاه قاجار به مقام‌های بلند رسید، زمانی برای سرکوب مشروطه‌خواهان تبریز به میدان رفت و چند ماه بعد با سپاه مشروطه‌خواهان به تهران آمد و در سقوط محمدعلی‌شاه نقش ایفا کرد.

به گزارش تابناک، او پس از فتح پایتخت به یکی از قدرتمندترین رجال کشور تبدیل شد و چند بار بر کرسی ریاست دولت نشست؛ اما پایان زندگی‌اش نه در میدان جنگ رقم خورد، نه در تبعید و نه در یک توطئه سیاسی. در خانه‌اش در زرگنده، با شلیک یک گلوله به زندگی خود پایان داد.

روایت مشهور می‌گوید مردی که روزگاری هزاران نفر در دستگاه املاک و تشکیلات شخصی‌اش کار می‌کردند، تحمل برخورد مأموران مالیه و مطالبه مالیات از دارایی‌هایش را نداشت. گفته می‌شود پیش از شلیک، بیتی خواند که بعدها به مهم‌ترین یادگار کلامی او تبدیل شد: «مرا عار باشد از این زندگی / که سالار باشم، کنم بندگی». شاید هیچ تصویری به اندازه همین پایان تلخ نتواند فاصله میان سپهدارِ فاتح تهران و سپهدارِ سال‌های آخر عمر را نشان دهد.

اما زندگی او بسیار فراتر از این صحنه پایانی است. برای فهمیدن اینکه چگونه یک مالک بزرگ مازندرانی به یکی از بازیگران اصلی انقلاب مشروطه تبدیل شد و چرا در پایان عمر نتوانست با نظم تازه ایران کنار بیاید، باید به سال‌هایی برگشت که هنوز نام محمدولی‌خان در تهران چندان شناخته‌شده نبود.

از دوهزار تنکابن تا دربار ناصرالدین‌شاه

محمدولی‌خان در سال ۱۲۶۴ قمری، در منطقه کوهستانی دوهزار تنکابن، در خانواده خلعتبری به دنیا آمد. خاندان او از خانواده‌های قدیمی نظامی و زمین‌دار شمال ایران بود. لقب سپهدار نیز پیش از او در این خاندان سابقه داشت؛ بنابراین محمدولی‌خان وارث عنوانی بود که با موقعیت نظامی و اجتماعی خانواده‌اش پیوند خورده بود.

پدرش حبیب‌الله‌خان ساعدالدوله از رجال نظامی بود و پدربزرگش نیز در جنگ هرات کشته شده بود. این سابقه خانوادگی سبب می‌شد که ورود به دستگاه نظامی و دربار برای محمدولی‌خان مسیری طبیعی به نظر برسد. او در حدود دوازده‌سالگی به تهران آمد و وارد خدمت نظام شد؛ اتفاقی که در آن دوره برای فرزندان خاندان‌های صاحب‌نفوذ چندان غیرمعمول نبود. پسران چنین خانواده‌هایی از سنین پایین در تشکیلات نظامی و اداری قرار می‌گرفتند تا بعدها بتوانند جایگاه پدران خود را حفظ کنند.

محمدولی‌خان در دوره ناصرالدین‌شاه به‌تدریج ترقی کرد. مأموریت‌های نظامی در شمال و شمال شرق کشور، به‌ویژه مقابله با ناامنی‌های ترکمن‌ها، برایش اعتبار نظامی به همراه آورد و لقب نصرالسلطنه را نصیبش کرد. مدتی حکومت استرآباد را بر عهده داشت و سپس به مسئولیت‌های دیگری در دستگاه قاجار رسید.

یکی از نکات کمتر گفته‌شده درباره او، حضورش در مدیریت ضرابخانه و امور مربوط به ضرب سکه است. در شرح‌حال‌های زندگی‌اش آمده که این مسئولیت را مدتی بر عهده داشت، اما در پی اتهاماتی درباره ناخالصی سکه‌ها از آن کنار گذاشته شد. پس از آن نیز در مناصب مختلفی از جمله امور گمرک و خزانه حضور یافت. در دوره مظفرالدین‌شاه، دامنه مسئولیت‌هایش گسترش پیدا کرد و به حکومت گیلان و آذربایجان نیز رسید.

در سفر سوم مظفرالدین‌شاه به اروپا هم مأموریتی در قفقاز به او سپرده شد تا در تأمین هزینه‌های سفر همکاری کند. در همین سال‌ها عنوان‌های نظامی و درباری بیشتری گرفت و از نصرالسلطنه به سپهدار و سپس سپهدار اعظم رسید. در اواخر دوره قاجار نیز با لقب سپهسالار اعظم شناخته می‌شد. تعدد این عنوان‌ها بعدها در برخی روایت‌های تاریخی باعث اشتباه میان او و فتح‌الله‌خان اکبر، یکی دیگر از رجال مشهور قاجاری با لقب سپهدار اعظم، شد.

چهار سال حکومت گیلان برای محمدولی‌خان اهمیت ویژه‌ای داشت. او در این دوره تنها یک حاکم نظامی نبود و در برخی امور عمرانی، از جمله راه‌سازی و بهبود مسیرهای ارتباطی، فعالیت کرد. با این حال، آنچه بیش از همه موقعیت او را در شمال ایران تثبیت کرد، گسترش دارایی‌ها و شبکه اقتصادی‌اش بود. او به‌تدریج از یک فرمانده و والی به یکی از بزرگ‌ترین مالکان منطقه تبدیل شد.

امپراتوری املاک؛ مردی که صدها روستا داشت

سپهدار تنکابنی از بزرگ‌ترین زمین‌داران ایران در اواخر دوره قاجار بود. در شرح‌حال‌ها و منابع تاریخی، از صدها روستا و مزرعه در تنکابن، گیلان، تالش، لاهیجان، لنگرود، رشت، استرآباد و مناطق دیگر به‌عنوان املاک او نام برده شده است. در برخی زندگی‌نامه‌ها تعداد این املاک بیش از ۳۵۰ روستا و مزرعه برآورد شده است؛ رقمی که اگرچه در منابع مختلف یکسان نیست، به‌خوبی وسعت دارایی‌های او را نشان می‌دهد.

ثروت سپهدار تنها از زمین کشاورزی به دست نمی‌آمد. جنگل‌های شمال، شیلات خزر، تجارت برنج، چای و ابریشم و امتیازهای اقتصادی و حکومتی نیز در حوزه فعالیت او قرار داشتند. او در دوره‌ای که ارتباط با دربار می‌توانست راه دسترسی به منابع درآمدی مهم را باز کند، از امتیازهای گمرکی، معدنی و اجاره‌داری اقتصادی نیز بهره برد. بخشی از دارایی‌هایش محصول مالکیت موروثی بود و بخش دیگری در طول سال‌های فعالیت نظامی و حکومتی به دست آمده بود.

در روایت‌های مربوط به دستگاه شخصی سپهدار، از بیش از هزار نفر نوکر، سوار، مباشر و خدمه سخن گفته شده است. این تشکیلات فقط برای اداره عمارت و املاک نبود؛ نیروی انسانی لازم برای اعمال قدرت محلی را نیز در اختیارش قرار می‌داد. در چنین ساختاری، یک مالک بزرگ می‌توانست از میان رعایا و افراد وابسته به املاکش نیروی نظامی فراهم کند و در مواقع بحران، با تکیه بر همان نیروها وارد معادلات سیاسی شود.

اروند آبراهامیان در کتاب «تاریخ ایران مدرن» به همین پیوند میان مالکیت زمین و قدرت نظامی اشاره می‌کند. سپهدار نمونه روشنی از فئودال‌های بزرگ ایران بود؛ مردی که ثروت اقتصادی‌اش به نفوذ سیاسی و توانایی بسیج نیروی نظامی تبدیل می‌شد. او در شمال ایران چنان قدرتی داشت که گاهی نفوذش از مقامات رسمی دولت مرکزی بیشتر بود.

این موقعیت البته بدون ارتباط با دربار قاجار به دست نیامده بود. سپهدار سال‌ها در خدمت همان نظامی بود که بعدها در برابرش ایستاد. از این جهت، زندگی او را نمی‌توان داستان یک انقلابی آرمان‌خواه دانست که از ابتدا در مسیر مشروطه قدم برداشته باشد. او بیشتر محصول ساختار قدرت قاجاری بود؛ ساختاری که در آن زمین، منصب حکومتی، نیروی نظامی و رابطه با دربار به یکدیگر گره خورده بودند.

مردی که برای سرکوب تبریز رفت و با فاتحان تهران بازگشت

با آغاز جنبش مشروطه، سپهدار در صف آزادی‌خواهان قرار نداشت. او از رجال نزدیک به دستگاه سلطنت بود و در برخی روایت‌ها از سخت‌گیری‌اش نسبت به مشروطه‌خواهان و متحصنان تهران یاد شده است. آقانجفی اصفهانی نیز به دلیل رفتارهای او با آزادی‌خواهان، وی را تکفیر کرد. در همان سال‌ها، املاک او در تنکابن نیز در جریان درگیری‌های سیاسی هدف حمله و غارت قرار گرفت.

پس از به توپ بستن مجلس در دوم تیر ۱۲۸۷ و آغاز استبداد صغیر، محمدعلی‌شاه برای سرکوب مقاومت تبریز عین‌الدوله را مأمور کرد. سپهدار نیز در کنار او به آذربایجان رفت. مأموریت مشخص بود: شکستن مقاومت مردمی که به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت ایستاده بودند.

این بخش از زندگی او برای شناخت شخصیت سیاسی‌اش اهمیت زیادی دارد. مردی که بعدها در شمار فاتحان تهران قرار گرفت، در مقطعی در جبهه‌ای حضور داشت که هدفش شکست دادن همان جنبش مشروطه بود. سپهدار در کنار عین‌الدوله به تبریز رفت، اما مقاومت شهر برخلاف انتظار دربار به‌سادگی درهم نشکست. محاصره طولانی و شکست تلاش‌های نظامی، موقعیت قوای دولتی را دشوار کرد.

در همین دوره، اختلاف سپهدار با عین‌الدوله و تغییر محاسبات سیاسی‌اش زمینه جدایی او از قوای دولتی را فراهم کرد. او به شمال بازگشت و در تنکابن به مشروطه‌خواهان پیوست. درباره انگیزه این تغییر موضع روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در برخی منابع از تأثیر خشونت‌های دربار و دعوت علمای نجف سخن گفته شده، اما در پژوهش‌های جدیدتر حفظ املاک، موقعیت اجتماعی و تشخیص تغییر موازنه قدرت نیز از عوامل مهم این تصمیم معرفی شده‌اند.

در واقع، سپهدار در همان لحظه‌ای که از سپاه دولتی جدا می‌شد، با مسئله‌ای روبه‌رو بود که برای یک مالک بزرگ حیاتی به شمار می‌رفت: اگر محمدعلی‌شاه در سرکوب مشروطه‌خواهان پیروز می‌شد، ممکن بود قدرت او در شمال نیز محدود شود؛ اگر مشروطه‌خواهان پیروز می‌شدند، حضور در جبهه آنان می‌توانست موقعیت سیاسی و اقتصادی‌اش را حفظ کند. این تحلیل به معنای نادیده گرفتن نقش او در پیروزی مشروطه نیست، بلکه توضیح می‌دهد چرا نباید تغییر موضعش را صرفاً یک تحول اعتقادی و ناگهانی تلقی کرد.

نیروهای مشروطه‌خواه گیلان در رشت گرد آمده بودند و برای حرکت به سوی تهران به فرماندهی و پشتیبانی مالی نیاز داشتند. سپهدار با نفوذ محلی، امکانات اقتصادی و سابقه نظامی خود وارد این ائتلاف شد. در کنار او یپرم‌خان داویدیان، فرمانده ارمنی مجاهدان گیلان، نقش مهمی در سازمان‌دهی نیروها داشت. یپرم از چهره‌های نظامی برجسته انقلاب مشروطه بود و نباید در روایت فتح تهران، نقش او را زیر سایه نام سپهدار پنهان کرد.

سپهدار در مسیر حرکت به سوی پایتخت، نیروهای شمال را از رشت به سمت قزوین هدایت کرد. قزوین در مسیر راهبردی تهران قرار داشت و تصرف آن، امکان پیشروی ستون شمال را فراهم می‌کرد. گزارش‌هایی از تلاش دیپلمات‌های روس و انگلیس برای متوقف کردن حرکت او وجود دارد؛ با این حال، نیروهای مشروطه‌خواه به پیشروی ادامه دادند.

در تیرماه ۱۲۸۸، نیروهای شمال به همراه نیروهای بختیاری از جنوب به تهران نزدیک شدند. سپهدار فرمانده ستون گیلان بود و در کنار یپرم‌خان حرکت می‌کرد؛ در جنوب نیز علی‌قلی‌خان سردار اسعد فرماندهی نیروهای بختیاری را بر عهده داشت. بنابراین فتح تهران را نباید به نام یک نفر ثبت کرد. این پیروزی حاصل ائتلاف نیروهای گیلانی، بختیاری، مجاهدان قفقازی و مقاومت پیشین مردم تبریز بود.

در ۲۲ تیر ۱۲۸۸، برابر با ۱۳ ژوئیه ۱۹۰۹، نیروهای مشروطه‌خواه وارد تهران شدند. درگیری با نیروهای دولتی و بریگاد قزاق ادامه یافت و سرانجام محمدعلی‌شاه به سفارت روسیه در زرگنده پناه برد. چند روز بعد، مجلس عالی تشکیل شد و شاه از سلطنت خلع شد. احمدمیرزا، فرزند خردسال او، به پادشاهی رسید.

در نقاشی مشهور فتح تهران، سپهدار و سردار اسعد در کنار یکدیگر دیده می‌شوند؛ تصویری که بیش از آنکه ثبت دقیق یک لحظه نظامی باشد، نماد ائتلاف دو قدرت منطقه‌ای در سرنگونی استبداد صغیر است. یک طرف، مالک بزرگ و فرمانده نظامی شمال قرار دارد و طرف دیگر، رهبر نیروهای ایلی بختیاری. در کنار این دو، نقش یپرم‌خان و مجاهدان گیلانی و قفقازی نیز در پیروزی تعیین‌کننده بود.









رئیس دولت در روزگار آشوب

پس از فتح تهران، سپهدار به وزارت جنگ و ریاست دولت رسید. او به یکی از چهره‌های اصلی سیاست ایران تبدیل شد و در مجلس دوم به جریان اعتدالیون نزدیک بود؛ جریانی که در برابر دموکرات‌ها قرار داشت و درباره سرعت اصلاحات، حدود اختیارات دولت و شیوه اداره کشور با آنان اختلاف داشت.

در منابع درباره تعداد دقیق دوره‌های نخست‌وزیری سپهدار تفاوت وجود دارد. برخی زندگی‌نامه‌ها از سه دوره و برخی از چهار دوره ریاست‌الوزرایی او یاد می‌کنند. این اختلاف به نحوه شمارش کابینه‌های کوتاه‌مدت و تغییرات دولت‌ها مربوط است. آنچه روشن است، حضور چندباره او در رأس دولت در فاصله سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۵ است. آبراهامیان نیز در بررسی کارنامه او به تعداد زیادی از کابینه‌ها و وزارتخانه‌هایی اشاره می‌کند که سپهدار در اختیار داشته است.

دوره نخست‌وزیری او در زمانی بود که ایران از نظر مالی و سیاسی وضعیت بسیار دشواری داشت. انقلاب مشروطه ساختار سلطنت مطلقه را درهم شکسته بود، اما نهادهای تازه هنوز قدرت و ثبات کافی نداشتند. دولت‌ها عمر کوتاهی داشتند و مجلس، گروه‌های سیاسی، دربار و نیروهای نظامی هر یک سهمی در تصمیم‌گیری می‌خواستند.

در همین دوره، مسئله مالیه ایران به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های کشور تبدیل شد. دولت برای اداره امور خود به درآمد منظم نیاز داشت و مجلس دوم در پی سامان دادن به خزانه و گمرکات بود. ورود مورگان شوستر، کارشناس مالی آمریکایی، در سال ۱۲۹۰ برای اصلاح امور خزانه‌داری، یکی از مهم‌ترین اتفاقات این دوره بود.

شوستر مأمور شد درآمدهای دولت را منظم کند و نظام مالیاتی را از نفوذ صاحبان قدرت و امتیازهای پراکنده خارج سازد. این اصلاحات با منافع برخی رجال و مالکان بزرگ برخورد پیدا می‌کرد و در همان زمان با مخالفت شدید روسیه نیز روبه‌رو شد. دولت روسیه در آذر ۱۲۹۰ اولتیماتومی به ایران داد که یکی از خواسته‌های اصلی آن برکناری شوستر بود. مجلس در ابتدا در برابر این فشار ایستاد، اما بحران به انحلال مجلس دوم و پایان مأموریت شوستر انجامید.

این ماجرا برای شناخت سپهدار و طبقه اجتماعی او اهمیت دارد. مردی که خود یکی از بزرگ‌ترین مالکان کشور بود، در دوره‌ای ریاست دولت را بر عهده داشت که مسئله اصلی سیاست ایران، ایجاد نظام مالیاتی و اداری مستقل از نفوذ مالکان و قدرت‌های خارجی بود. ایران در حال حرکت به سوی دولتی بود که می‌خواست درآمدهای خود را به‌طور منظم وصول کند و دیگر نمی‌توانست مانند گذشته با امتیازهای شخصی و روابط درباری اداره شود.

سپهدار در سال‌های جنگ جهانی اول نیز در سیاست باقی ماند. ایران با وجود اعلام بی‌طرفی، به میدان رقابت نظامی روسیه، بریتانیا و عثمانی تبدیل شده بود. دولت‌ها تغییر می‌کردند و نخست‌وزیران برای حفظ کشور و قدرت خود در میان فشارهای داخلی و خارجی گرفتار بودند. او در سال ۱۲۹۵ بار دیگر ریاست دولت را به دست گرفت، اما دیگر از آن اقتدار روزگار فتح تهران برخوردار نبود.

سقوط رجال قدیمی؛ از زندان تا بحران املاک

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، فصل تازه‌ای در زندگی سپهدار گشود. با قدرت گرفتن سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، شماری از رجال قدیمی قاجار بازداشت شدند. سپهدار نیز به زندان افتاد و حدود صد روز در حبس ماند. پس از آزادی، عملاً از سیاست کناره گرفت.

اما کنار رفتن از سیاست به معنای پایان مشکلات او نبود. ثروتی که طی دهه‌ها جمع کرده بود، اکنون به نقطه آسیب‌پذیر زندگی‌اش تبدیل می‌شد. بخشی از املاک او در رهن بانک استقراضی روس قرار داشت و بدهی‌های بانکی و اختلافات مالی، وضعیت دارایی‌هایش را پیچیده کرده بود. با تغییر مناسبات بانکی و انتقال مطالبات مربوط به دولت ایران، پرونده املاک سپهدار نیز وارد مرحله تازه‌ای شد.

دولت جدید به دنبال وصول مالیات از زمین‌داران بزرگ بود. در دوره قاجار، بسیاری از مالکان و حکام محلی با اتکا به نفوذ سیاسی و روابط درباری از پرداخت منظم مالیات فاصله می‌گرفتند. اما دولت متمرکز جدید می‌خواست این مناسبات را تغییر دهد. برای سپهدار، این تحول فقط یک اختلاف حساب مالی نبود؛ به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت و استقلالی بود که سال‌ها با آن زندگی کرده بود.

روایت مشهور از روزهای پایانی او می‌گوید که سپهدار برای حل مشکل مالیات املاک خود به رضاشاه مراجعه کرد. شاه به او گفته بود که در نظام مشروطه، اختیار رسیدگی به چنین مسئله‌ای با وزیر مالیه و دولت است و بهتر است موضوع را از مسیر اداری پیگیری کند. همین پاسخ برای مردی که سال‌ها به حضور در دربار و حل‌وفصل مستقیم امور عادت داشت، بسیار سنگین بود.

در برخی روایت‌ها آمده است که مأموران مالیه برای وصول مطالبات دولت به خانه او مراجعه کردند و برخورد آنان با سپهدار، غرور و خشمش را برانگیخت. مردی که روزگاری هزاران نفر در دستگاهش کار می‌کردند، اکنون باید در برابر مأموران دولت پاسخ‌گو می‌شد. گفته می‌شود فشار مالی و احساس تحقیر، او را به مرز ناامیدی رساند.

آخرین روز در زرگنده؛ مرگ مردی که سالاری را از دست داد

محمدولی‌خان تنکابنی در شهریور ۱۳۰۵، در خانه خود در زرگنده تهران، با شلیک تپانچه به زندگی‌اش پایان داد. تاریخ مرگ او در منابع زندگی‌نامه‌ای ۲۷ شهریور ۱۳۰۵ ذکر شده، هرچند در برخی منابع تاریخ ۲۶ شهریور نیز آمده است. او هنگام مرگ حدود هشتاد سال داشت؛ بنابراین روایت مشهور درباره خودکشی در هفتادوهشتمین سالگرد تولدش با تاریخ‌های شناخته‌شده زندگی او سازگار نیست.

درباره علت این خودکشی، فشارهای مالی، بدهی‌های بانکی و مطالبه مالیات از املاک گسترده‌اش مهم‌ترین عوامل ذکرشده‌اند. در روایت‌های محلی و زندگی‌نامه‌ای، از برخورد مأموران مالیه و ناتوانی او در تحمل رفتار آنان نیز سخن گفته شده است. بیت مشهور منسوب به او در همین زمینه نقل می‌شود:

«مرا عار باشد از این زندگی

که سالار باشم، کنم بندگی»

این شعر در روایت‌های مختلف با تفاوت‌هایی نقل شده و بهتر است آن را به عنوان بیت منسوب به سپهدار شناخت. با این حال، مضمون آن با تصویری که از غرور و روحیه اقتدارطلبانه او در خاطرات تاریخی باقی مانده، تناسب دارد.

از وصیت‌نامه او نیز عبارتی نقل شده که خطاب به پسرش امیر اسعد نوشته بود: «فوری نعش مرا بفرستید امام‌زاده بشویند و پیش پسرم دفن کنند. البته همین الان اقدام بشود. دیگر برای بنده تشریفات و گریه پس از هشتاد و چند سال عمر لازم ندارد.»

در نقل دیگری از وصیت‌نامه، او از فرزندان و اطرافیانش گلایه می‌کند و از خستگی و دلزدگی خود از زندگی سخن می‌گوید. جمله‌ای که به او نسبت داده شده، چنین است: «فی‌الحقیقه خیلی مایل هستم که یک خواب خوش بیدارنشدنی را حالا سیر کنم که دیگر ملاقات ایران و ایرانی در میان نباشد.»

پیکر سپهدار در امامزاده صالح تجریش، در کنار فرزندش، به خاک سپرده شد. مردی که روزگاری با سپاه خود وارد تهران شده و در سرنوشت سلطنت قاجار نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، در پایان زندگی خواسته بود حتی مراسم خاکسپاری‌اش نیز تشریفات زیادی نداشته باشد.

سپهدار؛ فاتح مشروطه یا بازمانده دنیای فئودالی؟

زندگی سپهدار تنکابنی یک تناقض بزرگ در خود دارد. او از نظام قاجاری به قدرت رسید، در ساختار همان نظام ثروت و نفوذ جمع کرد، زمانی در برابر مشروطه‌خواهان ایستاد و بعد به یکی از فرماندهان اصلی فتح تهران تبدیل شد. نمی‌توان نقش او را در سقوط محمدعلی‌شاه و پیروزی مشروطه نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان گذشته‌اش در دستگاه استبدادی قاجار و منافع اقتصادی گسترده‌اش را از یاد برد.

سپهدار از آن دسته رجال سیاسی بود که بیش از آنکه با یک اندیشه سیاسی مشخص شناخته شوند، با قدرت و موقعیت اجتماعی خود تعریف می‌شدند. او زمانی در کنار دربار بود که آن را قدرتمند می‌دید و هنگامی به مشروطه‌خواهان پیوست که موازنه قدرت در حال تغییر بود. این ویژگی به معنای بی‌اهمیت بودن نقش نظامی او نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سیاست ایران در آن دوره فقط میدان مبارزه آرمان‌خواهان نبود و بسیاری از صاحبان قدرت محلی نیز برای حفظ جایگاه خود وارد تحولات شدند.

پس از مشروطه، سپهدار چند بار رئیس دولت شد، اما نتوانست در ساختار جدید به قدرتی پایدار دست پیدا کند. دولت مرکزی به‌تدریج از قدرت مالکان محلی مستقل‌تر شد و قواعد تازه‌ای برای مالیات، ارتش و اداره کشور شکل گرفت. مردی که در دوره قاجار می‌توانست با اتکا به املاک و سوارانش در منطقه‌ای وسیع قدرت اعمال کند، در برابر این نظم تازه با محدودیت روبه‌رو شد.

شاید برای همین است که پایان زندگی او چنین تکان‌دهنده به نظر می‌رسد. سپهدار فقط ثروت و مقامش را از دست نداد؛ جهانی که در آن معنای سالاری و اقتدار را می‌فهمید، در حال ناپدید شدن بود. او از نسلی بود که فرمان می‌داد، نه اینکه در برابر مأمور دولت پاسخ‌گو باشد. وقتی آن موقعیت از میان رفت، نتوانست با واقعیت تازه کنار بیاید.

مردی که در تابستان ۱۲۸۸ با سپاه مشروطه‌خواهان به تهران آمد و در خلع محمدعلی‌شاه سهم داشت، هفده سال بعد در خانه‌ای در زرگنده، در برابر مسئله‌ای به ظاهر ساده‌تر از فتح یک پایتخت شکست خورد: پرداخت مالیات و پذیرفتن اقتدار دولتی که دیگر قرار نبود با صاحبان املاک بزرگ تعارف داشته باشد.

این است سرگذشت یکی از عجیب‌ترین رجال تاریخ معاصر ایران؛ مردی که روزگاری سالار بود و در پایان عمر، تحمل آن را نداشت که دیگر سالار نباشد.