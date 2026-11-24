ماینربازها فقط وقتی می‌توانند مجاز به فعالیت باشند که برق مورد نیازشان را خودشان تولید کنند و هیچ تحمیلی به برق کشور نداشته باشند.

به گزارش تابناک؛ در کشوری که مشکل کمبود برق دارد و برای جلوگیری از تعطیل شدن صنایع تولیدی خود ناچار است به خانواده‌ها دو ساعت قطعی برق تحمیل کند، مجوز دادن به ماینربازها چیزی شبیه عنوان «تروریست‌های خوب» دادن به تروریست‌های تحت فرمان است.

وقتی مسئولان می‌دانند ماینرها مقدار زیادی از برق کشور را می‌بلعند و مشکلات عظیمی برای صنایع تولیدی و خانواده‌ها به وجود می‌آورند با چه توجیهی به آنها مجوز چنین خیانتی را می‌دهند؟

ماینربازها فقط وقتی می‌توانند مجاز به فعالیت باشند که برق مورد نیازشان را خودشان تولید کنند و هیچ تحمیلی به برق کشور نداشته باشند.

مسئولان مربوطه در مخالفت با ماینربازها شعار می‌دهند ولی برخورد قاطعی با آنها ندارند.

ماینربازها، چه مجوزدارها و چه بدون مجوزها، دزدان برق هستند. با دزدان نباید مماشات کرد.

مسئولان اگر مانع فعالیت ماینربازها اعم از فردی و دستگاه‌های رسمی و غیررسمی شوند و فرهنگ درست مصرف کردن را نیز ترویج نمایند قطعاً از اِعمال خاموشی‌ها بی‌نیاز خواهند شد.

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دزدی مجاز، دزدی غیرمجاز!

متولیان امور برق اعلام کرده‌اند به دلیل اینکه نمی‌خواهند صنایع تولیدی کشور در اثر نداشتن برق دچار وقفه شوند ناچارند برنامه خاموشی و قطع کردن برق خانگی را در فصل سرما نیز اِعمال کنند.

اصل اینکه مسئولان اجرائی کشور بر سیاست حمایت از صنایع تولیدی تأکید نمایند و برای آن اولویت قائل شوند امر پسندیده‌ای است اما اگر بتوانند این سیاست را بدون خاموشی دادن به خانه‌ها و ایجاد مشکل برای خانواده‌ها اجرائی کنند قطعاً پسندیده‌تر خواهد بود. می‌دانیم که مسئولان مربوطه خواهند گفت انجام چنین خواسته‌ای هنگامی عملی است که مشکل کمبود برق وجود نداشته باشد و بتوانیم برق تمام مصرف‌کنندگان را تأمین کنیم.

از اینجا به بعد شاید روی سخن با مسئولین برق کشور نباشد و مخاطب این سخن کسانی باشند که مسئولیت مقابله با دزدی برق را برعهده دارند. هرچند ممکن است بکار بردن تعبیر «دزدی برق» چندان باورپذیر نباشد ولی واقعیت تلخی است که در کشور ما متأسفانه وجود دارد و تأسفبارتر اینکه این دزدی به امری عادی تبدیل شده و حتی در مواردی دزدان آن صاحب عنوان «مجاز» هم شده‌اند!

دولتمردان آمریکائی که خودشان به وجود آورندگان گروه‌های تروریستی تکفیری بودند و داعش، القاعده، النصره و طالبان را تولید انبوه کردند تا اهداف پلید خود را در جهان اسلام دنبال کنند و ملت‌های مسلمان را به جان همدیگر بیندازند و از آب گل‌آلودی که به وجود می‌آید ماهی مقصود خود را بگیرند، متوسل به توجیه تروریسم و لازم دانستن آن در موارد و مواقع ضروری شدند. اصحاب رسانه و فعالان سیاسی در ایران با مشاهده این شگرد شیطانی دولتمردان آمریکائی، عنوان طعن‌آمیزی برای تروریسم مورد نظر آنها اختراع کردند و نوشتند و گفتند از نظر دولت آمریکا تروریسم دو نوع است، تروریسم بد و تروریسم خوب. تروریسم خوب آنست که در خدمت اهداف آمریکا باشد و اگر کسانی برخلاف میل و اراده دولت آمریکا عمل کنند تروریست‌های بد محسوب می‌شوند در حالی که تروریسم یک پدیده شرورانه و مذموم است و کسی حق ندارد تروریست‌ها را به دو گروه خوب و بد تقسیم کند.

حالا داستان ماینرها در کشور ما به سرنوشتی مبتلا شده که به «مجاز» و «غیرمجاز» تقسیم می‌شود بطوری که حتی مسئولینی که می‌دانند کارکرد ماینرها چه ضربه بزرگی به بنیه برق کشور وارد می‌کند تعبیرات مجاز و غیرمجاز را بکار می‌برند در حالی که آنها باید با مجوز دادن به ماینربازها بطور مطلق مخالفت کنند. در کشوری که مشکل کمبود برق دارد و برای جلوگیری از تعطیل شدن صنایع تولیدی خود ناچار است به خانواده‌ها دو ساعت قطعی برق تحمیل کند، مجوز دادن به ماینربازها چیزی شبیه عنوان «تروریست‌های خوب» دادن به تروریست‌های تحت فرمان است. وقتی مسئولان می‌دانند ماینرها مقدار زیادی از برق کشور را می‌بلعند و مشکلات عظیمی برای صنایع تولیدی و خانواده‌ها به وجود می‌آورند با چه توجیهی به آنها مجوز چنین خیانتی را می‌دهند؟

ماینربازها فقط وقتی می‌توانند مجاز به فعالیت باشند که برق مورد نیازشان را خودشان تولید کنند و هیچ تحمیلی به برق کشور نداشته باشند. مسئولان مربوطه در مخالفت با ماینربازها شعار می‌دهند ولی برخورد قاطعی با آنها ندارند. ماینربازها، چه مجوزدارها و چه بدون مجوزها، دزدان برق هستند. با دزدان نباید مماشات کرد. مسئولان اگر مانع فعالیت ماینربازها اعم از فردی و دستگاه‌های رسمی و غیررسمی شوند و فرهنگ درست مصرف کردن را نیز ترویج نمایند قطعاً از اِعمال خاموشی‌ها بی‌نیاز خواهند شد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی



