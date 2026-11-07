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ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان‌جنوبی به ۱۸۸ مگاوات رسید

گروه استان‌ها - ظرفیت پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و بادی استان خراسان‌جنوبی به ۱۸۸ مگاوات افزایش یافته و ۲۲۱۷ پروژه تاکنون به بهره‌برداری رسیده و به شبکه متصل شده‌اند.

کد خبر: 4200270تاریخ انتشار: 45 بازدید۰

انرژی تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان‌جنوبی، بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۳۰مهرماه ۱۴۰۵، تعدادپروژه‌های نیروگاه خورشیدی و بادی در استان به ۲۲۱۷ پروژه با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات رسیده است. 

برای اجرای این پروژه‌ها، حدود ۶۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه استان خراسان جنوبی برای توسعه انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران است. 

همچنین تاکنون برای ۳۵۵۱پروژه مجوزساتبا صادر شده و ۱۰۲۱ پروژه نیز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. ضمن اینکه ۲۲۱۷ پروژه با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و به شبکه متصل شده‌اند. 

از سوی دیگر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه برکمک به تأمین بخشی از نیاز برق استان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری زیرساختی، تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در دوره‌های اوج مصرف را فراهم می‌کند. 

گفتنی است، تسهیل روند اجرای طرح‌ها، پیگیری مراحل اخذ مجوز و اتصال به شبکه و همکاری با سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان خراسان جنوبی است

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خراسان جنوبیبرق

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