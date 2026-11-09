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میزبانی ۳ شهرستان استان خراسان‌جنوبی از ۶ شهید گمنام

گروه استان‌ها - پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز در ۳ شهرستانِ استان خراسان‌جنوبی تشییع می‌شود.

نویسنده: زهرا رضوانیان

کد خبر: 4200706تاریخ انتشار: 9 بازدید۰

شهید گمنام

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان‌جنوبی، همزمان با ایام فاطمیه، امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در شهرستان‌های خوسف، عشق‌آباد و زیرکوه خراسان جنوبی تشییع می‌شود و مردم این مناطق میزبان لاله‌های گلگون‌کفن خواهند بود

پیکر این شهدا که از شنبه وارد استان شده تا ۲۱ آبان در همه شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

پیکر دو شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر بقیه شهدا به تهران بازخواهند گشت.

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برچسب ها

عشق آبادخوسفشهرستان زیرکوهشهیدگمنام

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