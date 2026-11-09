امضای ۳ تفاهمنامه اقتصادی؛ نتیجه سفر نمایندگان استان خراسانجنوبی به چین
گروه استانها - استاندار خراسان جنوبی از امضای سه تفاهمنامه اقتصادی در جریان سفر هیات اقتصادی این استان به چین خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسانجنوبی، «سیدمحمدرضا هاشمی» استاندار خراسان جنوبی، با تشریح دستاوردهای سفر هیئت اقتصادی استان به چین اظهار کرد: حضور در رویدادهای بینالمللی نباید صرفاً به برگزاری نشستها و امضای تفاهمنامه محدود شود، بلکه ضروری است توافقات انجامشده به پروژههای اجرایی و سرمایهگذاریهای مؤثر در استان منجر شود.
وی با اشاره به امضای سه تفاهمنامه اقتصادی در جریان این سفر افزود: علاوه بر توافقات رسمی، فعالان بخش خصوصی خراسان جنوبی نیز مذاکرات مستقلی با سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی داشتهاند که پیگیری این ارتباطات میتواند زمینه گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی را فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی توسعه بازار صادراتی محصولات کشاورزی بهویژه زعفران را از محورهای مهم مذاکرات عنوان کرد و یادآور شد: گفتوگوهای امیدوارکنندهای در زمینه صادرات و فرآوری محصولات استان انجام شده و برخی تولیدکنندگان نیز به توافقات قابلتوجهی دست یافتهاند.
وی همچنین از انجام مذاکراتی در حوزه معادن و انرژی خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: پس از بازگشت هیئت اقتصادی، جزئیات توافقات و راهکارهای عملیاتیشدن آنها در نشستهای تخصصی بررسی خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنان برای پیگیری مذاکرات در چین حضور دارد، خاطرنشان کرد: نتایج این سفر در قالب یک میزگرد تخصصی اقتصادی جمعبندی و برای اطلاع مردم استان تشریح میشود.
وی همچنین گفت: هدف اصلی از گسترش تعاملات اقتصادی بینالمللی، جذب سرمایهگذار، افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در استان است و تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی است.
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