به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان‌جنوبی ، «سیدمحمدرضا هاشمی» استاندار خراسان جنوبی، با تشریح دستاوردهای سفر هیئت اقتصادی استان به چین اظهار کرد: حضور در رویدادهای بین‌المللی نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها و امضای تفاهم‌نامه محدود شود، بلکه ضروری است توافقات انجام‌شده به پروژه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در استان منجر شود.

وی با اشاره به امضای سه تفاهم‌نامه اقتصادی در جریان این سفر افزود: علاوه بر توافقات رسمی، فعالان بخش خصوصی خراسان جنوبی نیز مذاکرات مستقلی با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی داشته‌اند که پیگیری این ارتباطات می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی را فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی توسعه بازار صادراتی محصولات کشاورزی به‌ویژه زعفران را از محورهای مهم مذاکرات عنوان کرد و یادآور شد: گفت‌وگوهای امیدوارکننده‌ای در زمینه صادرات و فرآوری محصولات استان انجام شده و برخی تولیدکنندگان نیز به توافقات قابل‌توجهی دست یافته‌اند.

وی همچنین از انجام مذاکراتی در حوزه معادن و انرژی خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: پس از بازگشت هیئت اقتصادی، جزئیات توافقات و راهکارهای عملیاتی‌شدن آنها در نشست‌های تخصصی بررسی خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنان برای پیگیری مذاکرات در چین حضور دارد، خاطرنشان کرد: نتایج این سفر در قالب یک میزگرد تخصصی اقتصادی جمع‌بندی و برای اطلاع مردم استان تشریح می‌شود.

وی همچنین گفت: هدف اصلی از گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذار، افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در استان است و تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی است.