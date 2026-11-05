سرقت ۲۵۰ میلیون تومان از حساب شهروند نهبندانی با ارسال عکس یادگاری جعلی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان جنوبی ، «سرهنگ علیرضا الوانی» رئیس پلیس فتای استان خراسان‌جنوبی، در این رابطه اظهار کرد: فردی به پلیس فتا شهرستان نهبندان مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد: مدتی قبل از طرف یکی از آشنایان فایلی با عنوان عکس یادگاری برایم ارسال شد که با کلیک بر روی آن متوجه برداشت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خود شدم، لذا خواهان رسیدگی هستم.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا بلافاصله پس از دریافت شکوائیه، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که با تلاش و پیگیری‌های دقیق و اقدام به‌موقع، متهم که خارج از استان زندگی می‌کرد، شناسایی و مبالغ برداشتی با هماهنگی مرجع قضایی به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.

رئیس پلیس فتای استان خراسان‌جنوبی، اضافه کرد: شهروندان توجه داشته باشند که هر پیام دریافتی حتی از طرف آشنایان و دوستان با عنوان مشاهده عکس‌های یادگاری قطعاً جعلی بوده و هدف مجرمان سایبری از ارسال این‌گونه فایل‌ها، آلوده‌سازی گوشی شهروندان و به‌دست آوردن اطلاعات کارت‌های بانکی و خالی کردن حساب آن‌ها است.

سرهنگ الوانی از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی الکترونیکیhttps://www.policefata.ir و یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.