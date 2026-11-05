سرقت ۲۵۰ میلیون تومان از حساب شهروند نهبندانی با ارسال عکس یادگاری جعلی
گروه استانها - رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از برداشت غیرمجاز ۲۵۰ میلیون تومان از حساب بانکی یک شهروند نهبندانی از طریق ارسال فایل جعلی با عنوان «عکس یادگاری» خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان جنوبی، «سرهنگ علیرضا الوانی» رئیس پلیس فتای استان خراسانجنوبی، در این رابطه اظهار کرد: فردی به پلیس فتا شهرستان نهبندان مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد: مدتی قبل از طرف یکی از آشنایان فایلی با عنوان عکس یادگاری برایم ارسال شد که با کلیک بر روی آن متوجه برداشت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خود شدم، لذا خواهان رسیدگی هستم.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا بلافاصله پس از دریافت شکوائیه، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که با تلاش و پیگیریهای دقیق و اقدام بهموقع، متهم که خارج از استان زندگی میکرد، شناسایی و مبالغ برداشتی با هماهنگی مرجع قضایی به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.
رئیس پلیس فتای استان خراسانجنوبی، اضافه کرد: شهروندان توجه داشته باشند که هر پیام دریافتی حتی از طرف آشنایان و دوستان با عنوان مشاهده عکسهای یادگاری قطعاً جعلی بوده و هدف مجرمان سایبری از ارسال اینگونه فایلها، آلودهسازی گوشی شهروندان و بهدست آوردن اطلاعات کارتهای بانکی و خالی کردن حساب آنها است.
سرهنگ الوانی از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی الکترونیکیhttps://www.policefata.ir و یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.
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