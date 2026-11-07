گروه استان‌ها - نماینده مردم استان خراسان‌جنوبی در مجلس با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از داروخانه مرکزی امام رضا (ع) در مشهد، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی بر تأمین دارو و سرمایه در گردش داروخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌جنوبی ، «سلمان اسحاقی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تشریح جزئیات بازدید نظارتی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از داروخانه مرکزی امام رضا (ع) در مشهد مقدس، اظهار کرد: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله وضعیت تأمین و توزیع دارو، آثار حذف ارز ترجیحی، مطالبات معوق داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، مشکلات سرمایه در گردش، عملکرد شرکت‌های پخش و راهکارهای رفع کمبود دارو مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش مؤثر خیرین در حمایت از بیماران نیازمند افزود: در جریان این بازدید، بیماری برای تهیه دارویی به ارزش ۸۳ میلیون تومان به داروخانه مرکزی امام رضا (ع) مراجعه کرده بود که با پذیرش معرفی‌نامه خیرین از سوی داروخانه، دو میلیون تومان از هزینه داروی وی کاهش یافت. این اقدام نشان‌دهنده نقش ارزشمند خیرین سلامت در کاهش مشکلات بیماران است که جای تقدیر دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت واقعی کمبود دارو در کشور تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، اختلاف و تناقض میان آمارهای اعلامی وزارت بهداشت و گزارش‌های میدانی است؛ به‌گونه‌ای که بررسی‌های میدانی از کمبود تعداد بیشتری از اقلام دارویی نسبت به آمارهای رسمی حکایت دارد.

اسحاقی همچنین با اشاره به هشدارهای مدیرعامل مؤسسه خدمات دارویی رضوی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها داشته باشد و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، مشکلات تأمین و توزیع دارو تشدید خواهد شد.

وی تأکید کرد: ضروری است مسئولان مربوطه با بررسی دقیق مشکلات موجود و تطبیق آمارهای رسمی با واقعیت‌های میدانی، برای رفع موانع تأمین دارو و حمایت از داروخانه‌ها اقدام کنند.