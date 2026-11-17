گروه استان‌ها - افزایش گلایه‌های مردمی از کیفیت خدمات در برخی بیمارستان‌های خراسان جنوبی، از وضعیت تغذیه و نظافت گرفته تا نحوه برخورد برخی کارکنان با بیماران و همراهان، ضرورت نظارت جدی‌تر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و رسیدگی به مطالبات بیماران و کادر درمان را پررنگ کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان‌جنوبی ، در روزهای اخیر تعدادی از شهروندان با ارسال پیام‌هایی نسبت به وضعیت خدمات‌رسانی در برخی بیمارستان‌های استان ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ گلایه‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها به کیفیت غذای بیماران، وضعیت بهداشت و نظافت محیط بیمارستان و نحوه برخورد برخی کارکنان و اعضای کادر درمان مربوط می‌شود.

یکی از شهروندان در پیامی با انتقاد از وضعیت غذای بیمارستان کوثر حاجی‌آباد زیرکوه، مدعی شده است که غذای ارائه‌شده به بیماران بخش داخلی از کیفیت و دمای مناسبی برخوردار نبوده و این موضوع با توجه به شرایط جسمی بیماران بستری، به‌ویژه سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، نگران‌کننده است.

این شهروند همچنین با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی و تغذیه‌ای در مراکز درمانی، خواستار بررسی وضعیت تهیه، توزیع و کیفیت غذای بیماران از سوی مسئولان مربوطه شده است.

گلایه از نحوه برخورد برخی کارکنان بیمارستان‌ها

در کنار انتقادها از کیفیت خدمات رفاهی و درمانی، شماری از شهروندان نیز نسبت به نحوه برخورد برخی کارکنان و اعضای کادر درمان با بیماران و همراهان گلایه دارند.

به گفته این شهروندان، بیماران و خانواده‌های آنان در شرایط بیماری و نگرانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، پاسخگویی مناسب و برخورد محترمانه هستند و انتظار می‌رود اصل تکریم بیمار در تمامی بخش‌های مراکز درمانی مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، نباید از تلاش‌های ارزشمند بسیاری از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌های استان چشم‌پوشی کرد؛ افرادی که با وجود فشار کاری، شیفت‌های طولانی و محدودیت‌های موجود، با تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر درمان و مراقبت از بیماران فعالیت می‌کنند.

در سوی دیگر این موضوع، بخشی از کادر درمان نیز نسبت به پایین بودن حقوق و مزایا، فشار کاری بالا و مشکلات معیشتی گلایه دارند؛ مسائلی که توجه و رسیدگی مسئولان حوزه سلامت به آن‌ها می‌تواند در افزایش رضایتمندی کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مؤثر باشد.

بدیهی است مشکلات اقتصادی و فشارهای شغلی کادر درمان باید مورد توجه قرار گیرد، اما این مسائل نمی‌تواند ضرورت رعایت حقوق بیماران، حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات مطلوب را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ضرورت ورود دانشگاه علوم پزشکی و پاسخگویی مسئولان

بیمارستان‌ها از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمات عمومی هستند و کیفیت خدمات آن‌ها ارتباط مستقیمی با سلامت و آرامش شهروندان دارد. ازاین‌رو انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مدیران بیمارستان‌های استان، با بررسی دقیق گلایه‌های مطرح‌شده، نسبت به شناسایی مشکلات احتمالی و رفع نارسایی‌ها اقدام کنند.

بررسی کیفیت غذای بیماران، نظارت بر وضعیت بهداشت و نظافت، تقویت سازوکارهای رسیدگی به شکایات، ارتقای فرهنگ تکریم بیمار و توجه به مطالبات معیشتی کادر درمان از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

تابناک خراسان جنوبی ضمن انعکاس مطالبات شهروندان، آمادگی دارد پاسخ و توضیحات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بیمارستان‌های مربوطه را نیز منتشر کند.