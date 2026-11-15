حمله گرگ به اهالی روستای کندر؛ چند نفر راهی بیمارستان شدند

گروه استان‌ها - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از شناسایی و انتقال یک قلاده گرگ پس از حمله به تعدادی از اهالی روستای کندر خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «امیدرضا تونی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حمله یک قلاده گرگ به اهالی روستای کندر واقع در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی، مأموران محیط‌بانی پورکان بلافاصله برای بررسی موضوع و تأمین امنیت ساکنان به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی پس از حضور در روستا و انجام چند ساعت جست‌وجو با همکاری دهیاری و شورای اسلامی کندر، موفق به شناسایی حیوان شدند و با اجرای اقدامات لازم، گرگ را از محدوده روستا منتقل کردند.

تونی با اشاره به مصدومیت تعدادی از اهالی در این حادثه تصریح کرد: افراد آسیب‌دیده بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند تا اقدامات درمانی لازم و واکسیناسیون پیشگیرانه علیه بیماری هاری برای آنان انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع این حادثه، گشت و کنترل مستمر محدوده روستا و زیستگاه‌های پیرامونی با هدف پیشگیری از بروز حوادث مشابه و حفظ امنیت ساکنان در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.