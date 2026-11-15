حمله گرگ به اهالی روستای کندر؛ چند نفر راهی بیمارستان شدند
گروه استانها - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از شناسایی و انتقال یک قلاده گرگ پس از حمله به تعدادی از اهالی روستای کندر خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «امیدرضا تونی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حمله یک قلاده گرگ به اهالی روستای کندر واقع در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی، مأموران محیطبانی پورکان بلافاصله برای بررسی موضوع و تأمین امنیت ساکنان به محل اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: مأموران منطقه حفاظتشده البرز جنوبی پس از حضور در روستا و انجام چند ساعت جستوجو با همکاری دهیاری و شورای اسلامی کندر، موفق به شناسایی حیوان شدند و با اجرای اقدامات لازم، گرگ را از محدوده روستا منتقل کردند.
تونی با اشاره به مصدومیت تعدادی از اهالی در این حادثه تصریح کرد: افراد آسیبدیده بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند تا اقدامات درمانی لازم و واکسیناسیون پیشگیرانه علیه بیماری هاری برای آنان انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع این حادثه، گشت و کنترل مستمر محدوده روستا و زیستگاههای پیرامونی با هدف پیشگیری از بروز حوادث مشابه و حفظ امنیت ساکنان در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
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