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جهاد کشاورزی طالقان به دنبال بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت

گروه استان‌ها - در راستای شناسایی ظرفیت‌های بخش کشاورزی و پیگیری روند احیای واحدهای تولیدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان به همراه کارشناسان تخصصی از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان بازدید و پایش میدانی به عمل آورد.

کد خبر: 4200790تاریخ انتشار: 0 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت موجود واحدها، ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌ها، میزان پیشرفت و موانع و مشکلات پیش‌روی فعالیت مجدد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان با تأکید بر اهمیت احیای واحدهای تولیدی اظهار کرد: شناسایی موانع و مشکلات، بررسی راهکارهای قانونی و اجرایی و پیگیری رفع موانع تولید، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی در راستای افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان است.

 وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر مسائل واحدهای غیرفعال با هدف بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد.

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احیای واحدهای تولیدی

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