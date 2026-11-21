البرز همچنان در انتظار احداث کتابخانه مرکزی
گروه استانها - سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان البرز، همزمان با سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت توسعه زیرساختهای کتابخانهای، افزایش تعداد کتابخانههای عمومی و احداث کتابخانه مرکزی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «محمد رضاخانی» سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان البرز با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای کتابخانهای در سطح استان، اظهار کرد: توسعه کتابخانههای عمومی و افزایش تعداد این مراکز فرهنگی در مناطق مختلف البرز، از نیازهای اساسی استان است و باید با برنامهریزی و همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات کتابخانهای فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت احداث کتابخانه مرکزی در استان البرز افزود: کتابخانه مرکزی، نماد و هویت فرهنگی هر استان به شمار میرود و احداث این مجموعه در البرز، بهعنوان یکی از نیازهای مهم زیرساختی، باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان البرز با اشاره به تحول کارکرد کتابخانهها در عصر جدید تصریح کرد: کتابخانههای عمومی امروز صرفاً محلی برای امانت و بازگشت کتاب نیستند، بلکه به مراکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شدهاند که در آنها برنامهها و فعالیتهای متنوعی برای گروههای مختلف سنی و اقشار جامعه اجرا میشود؛ ازاینرو، باید بیش از گذشته به جایگاه کتاب، کتابخوانی و کتابخانهها در جامعه توجه کنیم.
محمدرضاخانی همچنین توسعه کتابخانههای سیار را یکی از راهکارهای مهم برای گسترش عدالت فرهنگی دانست و گفت: افزایش تعداد کتابخانههای سیار میتواند زمینه ارائه خدمات گستردهتر و مؤثرتر به مناطق کمبرخوردار، روستاها و نقاط دور از دسترس را فراهم کند تا همه مردم، فارغ از محل سکونت، از فرصت بهرهمندی از خدمات کتابخانهای و ترویج فرهنگ مطالعه برخوردار شوند.
وی در ادامه با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای کتابخانهای، بیان کرد: ساخت و توسعه کتابخانههای عمومی نیازمند مشارکت و همراهی خیرین نیکاندیش است و علاقهمندان به فعالیتهای فرهنگی میتوانند با مشارکت در این امر خیر و ارزشمند، در گسترش فضاهای کتابخانهای و ترویج فرهنگ کتابخوانی سهیم باشند.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان البرز در پایان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، بر ضرورت همدلی، مشارکت و همکاری همه ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی برای توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای جایگاه کتابخانههای عمومی در استان تأکید کرد.
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