گروه استان‌ها - سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، همزمان با سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی و احداث کتابخانه مرکزی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «محمد رضاخانی» سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای کتابخانه‌ای در سطح استان، اظهار کرد: توسعه کتابخانه‌های عمومی و افزایش تعداد این مراکز فرهنگی در مناطق مختلف البرز، از نیازهای اساسی استان است و باید با برنامه‌ریزی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات کتابخانه‌ای فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت احداث کتابخانه مرکزی در استان البرز افزود: کتابخانه مرکزی، نماد و هویت فرهنگی هر استان به شمار می‌رود و احداث این مجموعه در البرز، به‌عنوان یکی از نیازهای مهم زیرساختی، باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز با اشاره به تحول کارکرد کتابخانه‌ها در عصر جدید تصریح کرد: کتابخانه‌های عمومی امروز صرفاً محلی برای امانت و بازگشت کتاب نیستند، بلکه به مراکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شده‌اند که در آن‌ها برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی و اقشار جامعه اجرا می‌شود؛ ازاین‌رو، باید بیش از گذشته به جایگاه کتاب، کتابخوانی و کتابخانه‌ها در جامعه توجه کنیم.

محمدرضاخانی همچنین توسعه کتابخانه‌های سیار را یکی از راهکارهای مهم برای گسترش عدالت فرهنگی دانست و گفت: افزایش تعداد کتابخانه‌های سیار می‌تواند زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر به مناطق کم‌برخوردار، روستاها و نقاط دور از دسترس را فراهم کند تا همه مردم، فارغ از محل سکونت، از فرصت بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه برخوردار شوند.

وی در ادامه با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای کتابخانه‌ای، بیان کرد: ساخت و توسعه کتابخانه‌های عمومی نیازمند مشارکت و همراهی خیرین نیک‌اندیش است و علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی می‌توانند با مشارکت در این امر خیر و ارزشمند، در گسترش فضاهای کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ کتابخوانی سهیم باشند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در پایان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، بر ضرورت همدلی، مشارکت و همکاری همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای جایگاه کتابخانه‌های عمومی در استان تأکید کرد.